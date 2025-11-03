Gioia Tauro, donato un manoscritto del 1200 alla Biblioteca Comunale della città

Il raro e pregevole manoscritto di carattere liturgico, risalente all’anno 1200 e proveniente dal monastero certosino di Serra San Bruno è stato generosamente donato alla Città dalla Prof.ssa Caterina Cavallaro, che ha scelto di affidarlo alla fruizione pubblica, rendendolo patrimonio condiviso della comunità. Il manoscritto, di straordinario valore storico e religioso, sarà custodito nella sezione Calabria della Biblioteca Comunale di Gioia Tauro, dove sarà disponibile alla consultazione per studiosi, appassionati e cittadini.

“Questa donazione rappresenta un importante passo per la nostra città per due motivi fondamentali, ha dichiarato l’Assessore alla Cultura. Da un lato, è il segno di un rapporto di fiducia tra l’Amministrazione Comunale e il singolo cittadino, che sceglie di affidare un bene così prezioso alla cura e valorizzazione della collettività. Dall’altro, arricchisce in modo significativo l’offerta libraria della nostra biblioteca, potenziando la possibilità di accesso a materiali rari e di altissimo valore culturale e identitario”.

Questo gesto si inserisce pienamente nella visione strategica dell’Assessorato alla Cultura, che punta a valorizzare il patrimonio storico e artistico locale all’interno del percorso di candidatura di Gioia Tauro a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Leggi anche

Iniziative come questa rappresentano tasselli fondamentali per costruire un’identità culturale forte, partecipata e riconoscibile a livello nazionale. L’Amministrazione Comunale esprime la propria profonda gratitudine alla Prof.ssa Cavallaro per l’atto di grande generosità e alto valore simbolico, rinnovando l’impegno a custodire, promuovere e rendere accessibili i tesori del territorio.