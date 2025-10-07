Gioia Tauro, due minori trovati in possesso di hashish: denunciati

Insospettiti dal comportamento dei due ragazzi, fermi in prossimità della stazione ferroviaria, gli agenti hanno deciso di sopporli a controllo. Insieme alla droga trovato anche un bilancino di precisione

La Polizia di Stato ha fermato e denunciato due giovani, un 17enne e un 14enne, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di venerdì scorso, personale del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro ha notato due ragazzi fermi in prossimità dell’ingresso della stazione ferroviaria di Gioia Tauro, intenti a confabulare a distanza ravvicinata e a controllare dei piccoli involucri tenuti tra le mani.

Insospettiti dal loro comportamento, gli agenti hanno deciso di sottoporli a controllo. Dopo un breve colloquio con i poliziotti, i ragazzi hanno consegnato spontaneamente la sostanza stupefacente in loro possesso, insieme a un bilancino di precisione occultato all’interno della tasca di una felpa.

Sequestrati hashish e bilancino di precisione

Al termine dell’attività sono stati sequestrati 10 involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 9 grammi. I due minori, originari rispettivamente di Cinquefrondi e della Romania, sono stati denunciati alla competente Procura per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso.