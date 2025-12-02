Molotov al Comune di Gioia Tauro, Scarcella: ‘Plauso al Commissariato per l’arresto immediato’

"Si tratta - ha spiegato la sindaca - di una persona con precedenti di polizia anche importanti, senza problemi di carattera psichico"

Il sindaco di Gioia Tauro, avvocato Simona Scarcella, in esito alle risultanze della conferenza stampa tenuta da qualche minuto presso gli uffici del commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro, ringrazia a nome della comunità tutte le forze dell’ordine e la magistratura che hanno consentito in pochissimi giorni di ricostruire la dinamica del gravissimo attentato incendiario che il 27 novembre ha coinvolto l’ente comunale.

Un plauso deve essere rivolto al tempestivo ed efficace intervento degli uomini del commissariato di pubblica sicurezza che, brillantemente guidati dalla questura di Reggio Calabria e dal primo dirigente dottor Di Munno, hanno consentito l’arresto immediato dell’autore dell’incendio.

Apprendiamo che si tratta di una persona con precedenti di polizia anche importanti e che non risulta avere problemi di carattere psichiatrico. Certi della rapidità dell’azione giudiziaria e del processo per direttissima, annunciato dal signor Procuratore, attendiamo fiduciosi gli esiti dello stesso. In un territorio complesso come il nostro la presenza efficace delle forze dell’ordine, la loro tempestività, la vicinanza alle Istituzioni, rappresenta una forma di garanzia irrinunciabile per gli amministratori locali.