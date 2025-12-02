Gioia Tauro, incendia gli uffici del Comune: arrestato

L’uomo ha cosparso l’intera stanza con il liquido infiammabile, appiccando il fuoco causando significativi danni alla struttura

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro hanno arrestato un soggetto pluripregiudicato del posto ritenuto responsabile di due incendi dolosi appiccati a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro nella mattinata di venerdì scorso.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, l’uomo si sarebbe recato dapprima in un cantiere edile impegnato nei lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile della città, dove avrebbe dato fuoco ad un container adibito a deposito attrezzi.

Subito dopo, servendosi della propria autovettura, si sarebbe spostato presso una stazione di servizio poco distante dal luogo dell’evento e, dopo aver riempito una bottiglia con della benzina, ha raggiunto la sede del Comune di Gioia Tauro, entrando, quando ancora risultava essere aperto al pubblico, nel locale dell’ufficio tributi.

All’interno dei locali comunali l’uomo avrebbe cosparso l’intera stanza con il liquido infiammabile, appiccando il fuoco causando significativi danni alla struttura nonché l’evacuazione dei dipendenti ancora presenti in loco.

Ricevuta la prima chiamata al numero unico di emergenza, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro hanno avviato un’immediata attività di ricerca sul territorio, riuscendo a individuare e bloccare l’autore dei fatti in pochi minuti, assicurandolo alla giustizia.

L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria, che ha disposto per il soggetto la misura della custodia cautelare in carcere.