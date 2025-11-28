Gioia Tauro: lancia una molotov all’interno degli uffici del Comune. Fermato l’autore

L'uomo che ha lanciato la bomba ha agito a volto scoperto ed è stato identificato dagli investigatori

Un uomo ha lanciato una bomba molotov all’interno dell’ufficio tributi del Comune di Gioia Tauro.

L’episodio si è consumato ieri pomeriggio. Realizzato in maniera artigianale, l’ordigno ha colpito la cassa dei tributi e ha provocato un incendio all’interno dell’ufficio. Fortunatamente, a parte il panico tra i dipendenti, alcuni dei quali lievemente intossicati dal fumo, non ha causato particolari danni.

Utilizzando l’estintore di cui era dotato l’ufficio, un dipendente è riuscito a spegnere il rogo in attesa dell’arrivo di vigili del fuoco, Polizia e carabinieri.

L’identificazione e il fermo

L’uomo che ha lanciato la molotov ha agito a volto scoperto ed è stato subito identificato dagli investigatori. Gli agenti del commissariato di Gioia Tauro lo hanno fermato pochi minuti dopo nel quartiere Fiume della città della Piana.

Avvertita la Procura di Palmi, è stata avviata un’indagine per capire le ragioni per le quali l’uomo ha agito in maniera così violenta nei confronti del Comune.

Fonte: Ansa Calabria