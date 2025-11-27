Esplosione molotov a Gioia Tauro, il sindaco Scarcella: ‘Atto di violenza intollerabile’

Un’esplosione di una bomba molotov davanti all’ingresso dell’ufficio tributi del Comune di Gioia Tauro ha scosso la comunità locale nel pomeriggio di oggi. Subito dopo l’accaduto, il sindaco Simona Scarcella ha rilasciato una dichiarazione condannando fermamente il gesto, che definisce come “un atto di violenza intollerabile”.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30, quando una molotov è stata lanciata contro l’edificio comunale, provocando una forte esplosione. In seguito, le forze dell’ordine, tra cui Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco, sono intervenute prontamente, procedendo all’evacuazione precauzionale di tutto il personale presente all’interno dell’edificio. Le operazioni di messa in sicurezza hanno portato alla chiusura della zona circostante, con transenne e divieti di accesso al traffico.

Fortunatamente non si registrano feriti.

“E’ un episodio che non ha nulla a che fare con la nostra comunità e con i valori che ci contraddistinguono. L’attacco contro un simbolo delle istituzioni locali è un attacco contro l’intera città e il suo spirito di legalità”, ha affermato il primo cittadino.

Scarcella ha anche espresso solidarietà ai dipendenti comunali, che in questi minuti si sono trovati ad affrontare un grave momento di tensione.