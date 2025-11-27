Molotov al Comune di Gioia Tauro: evacuato l’intero edificio

Un episodio inquietante ha scosso la tranquillità di Gioia Tauro questo pomeriggio, quando una bomba molotov è stata lanciata da un soggetto, intorno alle 14:00, davanti all’ingresso dell’ufficio tributi del Comune. L’atto ha fatto scattare immediatamente l’allarme tra le autorità locali, che hanno prontamente adottato le misure di sicurezza.

In via precauzionale, l’intero palazzo comunale è stato evacuato.

Le forze dell’ordine, tra cui Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco, sono al lavoro per eseguire rilievi e verifiche, tentando di fare luce sull’accaduto.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e gli impiegati comunali, che ora attendono risposte dalle indagini in corso. Le autorità stanno lavorando per stabilire le motivazioni dietro questo gesto e verificare eventuali legami con situazioni precedenti che possano aver influito sull’incidente.

Fonte foto: Vivere Gioia Tauro