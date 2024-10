Gioia Tauro – I ragazzi delle scuole fanno visita al Comando dei Carabinieri

Nella giornata di ieri, gli studenti delle terze classi della Scuola Media di Galatro e Laureana di Borrello dell’Istituto Comprensivo Marzano, nell’ambito dei percorsi di formazione alla “Cultura della legalità” svolti annualmente dall’Arma dei Carabinieri di concerto con le istituzioni scolastiche del territorio, hanno effettuato una visita presso il Comando Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro.

Dopo una breve introduzione sull’organizzazione territoriale dell’Arma dei Carabinieri e sui compiti svolti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare i reparti e le articolazioni del Comando Gruppo e di assistere alle ordinarie attività svolte dall’Arma nella quotidianità.

Leggi anche

In particolare, i ragazzi hanno potuto visitare i locali della Stazione Carabinieri, ove quotidianamente vengono raccolte numerose denunce sporte dai cittadini, ed hanno potuto toccare con mano i mezzi, i dispositivi e gli equipaggiamenti in dotazione al personale in servizio nelle attività di controllo del territorio.

La visita è stata poi l’occasione per vedere in che modo vengono gestite le numerose richieste di pronto intervento e di emergenza da parte della Centrale Operativa su tutto il territorio di competenza e secondo quali criteri l’Arma dei Carabinieri esprime quotidianamente sul territorio le attività preventive e repressive di contrasto alla criminalità diffusa.