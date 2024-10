A Gioiosa Ionica il reading di lettere autentiche “Caro Gesù”

Fermarsi a riflettere questo è l’invito in occasione delle festività natalizie 2018 per l’iniziativa organizzata in collaborazione tra Club per l’UNESCO, Pro Loco e Parrocchia di Santa Caterina con il patrocinio del Comune di Gioiosa Jonica per sabato 22 dicembre 2018 alle ore 16:30. Il Santo Natale è alle porte e l’evento culturale “Caro Gesù” si propone di essere un momento di condiviso ascolto in Chiesa, dando risalto attraverso le letture di alcune lettere vere scritte da persone con “particolari” difficoltà sociali, famigliari o di altro genere al bisogno di fede e speranza.

L’iniziativa promossa e coordinata dal Club per l’UNESCO e dalla Pro Loco di Gioiosa Jonica, in stretta collaborazione con il Parroco Don Francesco Passarelli è un nuovo modo di ascoltare e meditare nell’approssimarsi delle festività. Le poetesse Bruna Filippone e Angela Carmela Punturi declameranno alcuni loro componimenti poetici riguardanti il tema dell’iniziativa. Mentre i giovani volontari della Pro Loco di Gioiosa Jonica si “cimenteranno” nella lettura di alcuni brani raccolti nel libro “Caro Gesù” di Vittoria Bacher Pellegrini editore.