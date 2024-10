Giorgia Meloni in visita al MArRC: “Non pensavo fosse così bello”

Giorgia Meloni sta concludendo proprio in questi minuti il suo comizio in piazza Duomo. Prima della manifestazione pubblica ha voluta visitare il MArRC

In questi minuti Giorgia Meloni, segretaria nazionale di Fratelli d’Italia, sta tenendo il comizio previsto in piazza Duomo in vista delle elezioni europee del 26 maggio.

L’intera area del centro cittadino è stracolma di gente tra sostenitori e semplici curiosi. Prima di incontrare i reggini Giorgia Meloni ha fatto tappa al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

A riportare le prime dichiarazioni del leader di Fratelli d’Italia è il direttore del MArRC Carmelo Malacrino con un post apparso sul suo profilo FB.