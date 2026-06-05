Reggio in fermento per l’arrivo della Premier Meloni: dove vedere la Festa dei Carabinieri

L’atmosfera in città è vibrante e i preparativi fervono ormai da giorni. Reggio Calabria si appresta a vivere una giornata storica, sospinta da un doppio appuntamento di rilievo istituzionale e nazionale: le celebrazioni per la cerimonia del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri e l’arrivo in riva allo Stretto della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il cuore pulsante dell’evento sarà lo splendido Lungomare Falcomatà, il “chilometro più bello d’Italia”, scelto come palcoscenico d’eccezione per ospitare le massime autorità dello Stato ed i vertici militari.

Città blindata e grande entusiasmo

La macchina organizzativa sta lavorando a pieno ritmo per garantire il perfetto svolgimento della manifestazione. Tra bandiere tricolore che già sventolano sui palazzi principali, transenne e misure di sicurezza, la città dello Stretto sta mostrando il suo volto migliore, fiera di essere al centro dell’agenda politica e istituzionale del Paese.

Come seguire l’evento in tempo reale

È stata predisposta una copertura mediatica integrale. Sarà infatti possibile vivere ogni momento delle celebrazioni, dai discorsi ufficiali alla parata dei reparti dell’Arma, comodamente da casa.