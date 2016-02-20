‘Giornalisti d’Azione’: domani arriva Massimo Alberizzi

Domani, domenica 21 febbraio 2016, alle ore 11,00, nella sala convegni de “Il Casale”, a Lamezia Terme, “Giornalisti d’Azione” incontrerà il leader nazionale di “Senza Bavaglio”, Massimo Alberizzi. Il gruppo sindacale, costituito nel 1999 a Milano, che rappresenta Alberizzi (inviato del Corriere della Sera in contesti di guerra, in particolare nel continente africano. È stato inviato in Somalia, Kenia, Eritrea ed altri stati africani. Data la sua conoscenza delle vicende di tali aree è stato consulente del Consiglio di sicurezza per l’investigazione del traffico d’armi nel Corno d’Africa. Alberizzi in Somalia è stato vittima di un rapimento da parte delle Corti islamiche nel dicembre del 2006. Il giornalista è stato rilasciato dopo due giorni e riportato a Nairobi con un aereo delle Nazioni Unite) ha come obiettivo il rinnovamento delle organizzazioni di categoria e la difesa della dignità della professione giornalistica. “Partiremo da questi punti che abbiamo in comune per discutere anche di Ordine, di Sindacato, di Inpgi e dei problemi della categoria col collega Alberizzi, che ci ha voluti incontrare dopo aver visto quanto stiamo cercando di fare in Calabria”, dice il presidente di “Giornalisti d’Azione” Mario Tursi Prato. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv streaming sul sito Giornalistidazione.it e su Senzabavaglio.info. La diretta sarà curata dalla “Component Produzioni Tv” di Marcello Le Piane.