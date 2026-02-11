Metrocity, Versace alla ‘Giornata internazionale delle donne e ragazze nella Scienza’

“Non ho mai pensato che una donna, per ottenere lo spazio che merita, dovrebbe avere una quota riservata, e il mio pensiero diventa ancor più critico se questo avviene per norma o per regolamento”.

Sono le parole del Sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace intervenendo nella sala Cineforum dell’Università degli Studi di Reggio Calabria.

In occasione della Giornata internazionale delle donne e ragazze nella Scienza, l’evento, promosso dall’Ateneo in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Calabria, e con l’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria, ha previsto la proiezione della pellicola ‘Il diritto di contare’ con un approfondimento e un dibattito a margine.

Versace ha sottolineato però come esista ancora un problema di mentalità:

“E’ innegabile purtroppo che, ancora oggi, i retaggi culturali sulla questione di genere, non siano superati e, spesso, le rigorose celebrazioni che investono il mondo delle donne, non fanno altro che sottolineare che esiste ancora un gap da colmare quando si parla di ruoli, emancipazione e competenze da offrire nel campo professionale, ma anche sociale e politico. Si tratta di un fastidioso fraintendimento tra quello che viene considerata una concessione, rispetto a quello che dovrebbe essere il riconoscimento del ruolo della donna, paritario rispetto a quello dell’uomo, senza eccezione alcuna”.

Leggi anche