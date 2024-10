‘Giornata in Fattoria’, a Bagnara la seconda edizione del progetto Mediterraneamente

Prosegue la programmazione delle attività che la Società Cooperativa Sankara realizza nell’ambito del progetto Mediterraneamente, con la seconda edizione di “Giornata in Fattoria”, un escursione gratuita per i bambini della locride.

Il progetto

Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito dell’avviso “Per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza” (EduCare). Nell’ambito delle azioni programmate sul “cibo e corretta alimentazione”, e in seguito al successo riscosso dalla giornata in Fattoria dello scorso 16 ottobre, 25 nuovi bambini aderenti al progetto parteciperanno ad una giornata in fattoria presso la “Fattoria Didattica Caratozzolo” di Bagnara Calabra (RC).

L’esperienza

Attraverso l’esperienza i ragazzi potranno conoscere un’azienda agricola, stando a contatto con gli animali allevati in azienda. Avranno la possibilità di conoscere le pratiche collegate alla vendemmia tradizionale attraverso la raccolta dell’uva, la diraspatura, pigiatura con le mani e con i piedi, torchiatura. Sarà descritta la pianta, il grappolo e tutte le fasi della trasformazione. L’esperienza sarà utile anche a contenere eventuali paure e diffidenze promuovendo atteggiamenti positivi nell’interazione con la terra, le piante e gli animali. I ragazzi parteciperanno in maniera gratuita a questa esperienza e avranno modo, come previsto dallo spirito del progetto, di ampliare le possibilità di apprendimento informale, la conoscenza dell’ambiente che li circonda e soprattutto riappropriarsi di un po’ di quella socialità persa durante tutti questi mesi di emergenza sanitaria ed isolamento sociale.