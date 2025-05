Catona, studenti e istituzioni insieme per ricordare Bruno Ielo

«Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini».

Questa frase del giudice Giovanni Falcone, assassinato dalla mafia il 23 maggio 1992, racchiude il senso più profondo della “Giornata della Legalità” organizzata dall’Istituto Comprensivo “Radice – Alighieri” e dalla Fondazione “Girolamo Tripodi”, in collaborazione con il Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria (UNICAL) e la Compagnia teatrale Mana Chuma.

Una giornata dedicata a Bruno Ielo, vittima della ‘ndrangheta

Con questa iniziativa, in programma lunedì 26 maggio alle ore 9:30 presso la Scuola Secondaria di I Grado di Via Mercato a Catona (ex CIAPI), si intende rendere omaggio alla figura di Bruno Ielo, ex Direttore dei servizi amministrativi dell’Istituto, ucciso otto anni fa per essersi opposto con coraggio e dignità alle minacce e alle estorsioni della ‘ndrangheta. Un esempio limpido di integrità e resistenza civile.

Interverranno magistrati, accademici e familiari

L’apertura dei lavori sarà affidata alla dirigente scolastica Simona Sapone. Interverranno inoltre:

Michelangelo Tripodi , presidente della Fondazione “Girolamo Tripodi”

, presidente della Fondazione “Girolamo Tripodi” Daniela Ielo , figlia di Bruno

, figlia di Bruno Giancarlo Castabile , docente UNICAL di Pedagogia dell’Antimafia

, docente UNICAL di Pedagogia dell’Antimafia Stefano Musolino, Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Reggio Calabria

Gli studenti protagonisti del concorso sulla legalità

Durante la giornata si terrà la cerimonia di premiazione degli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado che hanno partecipato alla IV edizione del concorso “In memoria di Bruno Ielo”. Gli alunni si sono cimentati con:

elaborati grafici (classi prime)

saggi brevi, racconti o articoli (classi seconde)

contenuti multimediali (classi terze)

Un percorso formativo che ha coinvolto i ragazzi in una riflessione creativa e consapevole sul tema della legalità.

Teatro, musica e memoria civile

La manifestazione si concluderà con la rappresentazione teatrale “Longa è a jurnata”, a cura della Compagnia Mana Chuma, con Salvatore Arena e Massimo Barilla. L’evento sarà accompagnato dagli intermezzi musicali dell’orchestra dell’Istituto, appositamente predisposti per la ricorrenza.