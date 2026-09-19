Vigor Lamezia-Reggina: i convocati amaranto sono 22. Quattro gli infortunati
Due rimangono a casa e altri due andranno in tribuna
19 Settembre 2026 - 20:37 | Comunicato
Sono 22 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Vigor Lamezia-Reggina, valida per la quarta giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 20 settembre allo stadio Guido D’Ippolito di Lamezia Terme, con calcio d’inizio alle ore 15:00.
I convocati
Rimangono a casa il giovane Pellicanò e Verduci. Indisponibili: Palmieri, Guida, Reis e Franchini.
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