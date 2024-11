Reggio e la lotta all’AIDS, Calabrò (Arcigay): ‘Obiettivo il benessere delle persone’

Nuovo finanziamento per lo Sportello Salute. Arcigay organizza un aperitivo sociale per parlare di prevenzione e lotta allo stigma

Informazione e prevenzione. Sono queste le due armi di cui la società odierna dispone per combattere un nemico invisibile e, spesso, latente, che, da decenni continua a mietere vittime. Il 1° dicembre si celebrerà, come ogni anno, in tutto il mondo la Giornata Mondiale contro l’AIDS. Ed anche Reggio Calabria aderirà all’evento grazie allo “Sportello Salute” di Aricigay I due Mari.

Lo sportello salute di Arcigay Reggio Calabria e la lotta all’AIDS

Uno dei servizi dell’associazione Arcigay di Reggio Calabria è proprio lo Sportello Salute che anche quest’anno, dopo gli ottimi risultati del 2023, rafforza le sue attività. Dalla formazione per volontari, ai test HIV (gratuiti, rapidi e in forma anonima), passando per il counseling psicologico sul benessere sessuale, l’orientamento ai servizi ospedalieri territoriali, il tutto con l’ausilio di personale sanitario e l’organizzazione di eventi informativi.

Un progetto di successo, divenuto realtà grazie al finanziamento, per due anni consecutivi, dell’Otto x mille alla Chiesa Valdese.

“L’obiettivo del progetto è il benessere sessuale della persona, oltre che allargare, sempre più, la rosa di utenti che potranno usufruire gratuitamente dei servizi offerti dallo Sportello Salute – ha dichiarato, ai microfoni di CityNow, Michela Calabrò, presidente di Arcigay Reggio Calabria. Un doveroso ringraziamento va all’Otto x mille della Chiesa Valdese. Il loro contributo di consentirà non solo di aumentare i nostri servizi, ma anche di diventare sempre più capillare su tutto il territorio metropolitano”.

L’HIV rimane un problema di salute pubblica globale, avendo causato, secondo quanto riportato dall’ONU, fino ad oggi circa 42,3 milioni di morti.

Lo scopo dello sportello salute, dunque, è quello di lavorare per instillare nella società, in particolar modo nelle giovani generazioni, la cultura della prevenzione, ma soprattutto della lotta allo stigma sociale che, troppo spesso, accompagna le persone affette dalla malattia.

"Come sempre – ha assicurato Calabrò – organizzeremo eventi di sensibilizzazione".

Le attività in programma e l’appuntamento per l’aperitivo sociale

Ed infatti, le attività dello Sportello Salute in occasione della Giornata mondiale della lotta all’AIDS si articolano in diverse giornate. Dalla presentazione del progetto avvenuta nella giornata di ieri a Palazzo San Giorgio, allo storytelling programma sui canali social dell’associazione per oggi, 29 novembre, con informazioni su HIV e prevenzione IST.

Si prosegue, poi, sabato 30, con la distribuzione di materiale informativo all’evento organizzato da Space Q.

Infine, domenica 1 dicembre appuntamento, a partire dalle 18:30, con l’APERI-WAD presso circolo Samarcanda (via Emilio Cuzzocrea, 11). Oltre alla presenza di un banchetto con materiale informativo, l’evento prevede anche l’attività di divulgazione a cura del dr. Gabriele Bova, gli interventi delle associazioni che supportano l’iniziativa e la raccolta di stimoli per i prossimi appuntamenti.

Ci sarà, inoltre, la possibilità di effettuare consulenza sulla Prep a cura del dr. Mangano.

Per partecipare all’aperitivo sociale è obbligatorio compilare il form presente QUI.

Le iniziative sono organizzate all’interno del progetto Salute finanziato da @ottopermillevaldese che ci permette di offrire informazioni, servizi e supporto alle persone che ne fanno richiesta.