Giornata mondiale del rifugiato con le iniziative de ‘Il Delfino’

Comunicare e diffondere il diritto d’asilo, ma anche le esperienze territoriali di accoglienza dei progetti sprar, i sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

E, poi, raccontare le storie dei migranti e la loro condizione in Italia. Per tenere sempre alta l’attenzione su queste “vite in transito”, l’assemblea generale delle nazioni unite , nel 2000, ha istituito la “Giornata mondiale del rifugiato“. E la data fissata dall’Onu è il 20 giugno. Sul territorio cosentino, alcune iniziative saranno messe in atto dal centro Il Delfino.

Gli obiettivi delle iniziative del Delfino

L’obiettivo è quello di offrire alla comunità uno spazio di riflessione perché si riacquisisca la cultura dell’accoglienza e della solidarietà. Il centro “Il Delfino” di Cosenza, presidenziato da don Salvatore Vergara, è sempre in prima fila anche per trasmettere e diffondere la cultura dell’accoglienza.

Lo Sprar del ministero degli interni suggerisce di organizzare dei piccoli eventi che non devono avere il carattere di convegni, ma dei momenti di sensibilizzazione delle comunità. Il centro “Delfino” organizzerà dei momenti sportivi e degli incontri culturali, questi ultimi con lo scopo di rendere chiaro alle comunità in cui questi Spar, cioè questi centri d’accoglienza sono situati, la cultura dell’accoglienza per un futuro condiviso, come suggerisce il tema dalla giornata. Saranno diversi gli appuntamenti della giornata.

I tre comuni coinvolti alle porte di Cosenza

Tre i comuni interessati dagli eventi del Delfino, tutti alle porte di Cosenza: nella città di Mendicino, il programma prenderà il via alle 18,00 con un triangolare di calcio, e, a seguire, una discussione sul tema “Il valore della rete locale nell’accoglienza integrata”, e degustazione di prodotti enogastronomici; a Pedace, altro torneo calcistico, con inizio alle 21,00, momenti musicali e assaggi di pietanze locali; stesso programma a Celico.