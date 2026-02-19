Reggio, tutto pronto al Liceo Artistico per la celebrazione della ‘Giornata Pretiana’

Omaggio al prof. Francesco Palmeri, storico preside dell’Istituto, e del suo percorso professionale e dei suoi progetti culturali innovativi

Giorno 24 febbraio 2026 alle ore 9:30, presso l’Aula Magna del Liceo Artistico “M. Preti- A. Frangipane” di Reggio Calabria, sarà celebrata la “Giornata Pretiana” con un omaggio al prof. Francesco Palmeri, storico preside dell’Istituto d’Arte Alfonso Frangipane della città. Una manifestazione, che secondo la tradizione del Liceo e l’insegnamento di Alfonso Frangipane ricorre ogni 24 febbraio, giorno natale di Mattia Preti.

Un omaggio al percorso professionale di un uomo illuminato che ha promosso in quarant’anni di carriera una serie di iniziative a livello nazionale di grande spessore culturale, dando vita a una didattica innovativa, arricchita attraverso importanti occasioni di studio, quali convegni, mostre, workshop, attività di cantiere, sperimentazioni d’avanguardia.

Meritano menzione alcune esperienze, quali la Maxi-sperimentazione del Corso Restauro di dipinti e arredi lignei, grazie alla quale opere d’arte di grande pregio, oggi custodite in città, presso la Pinacoteca Civica, la Basilica -Cattedrale, o in altre chiese importanti di Gerace, Stilo, e della provincia, sono tornate a risplendere.

A latere, sono stati ideati progetti a carattere nazionale e internazionale che hanno rinsaldato in un certo senso la tradizione tracciata da Alfonso Frangipane, proiettando lo sguardo da una parte alla tradizione della cultura materiale, rivisitata attraverso un design moderno, come pure a manifestazioni di arte contemporanea, si vedano le famose Biennali Nazionali della Ceramica d’Arte organizzate dall’ISA intorno agli anni Ottanta, come pure le mostre innovative nel settore delle arti applicate e del design, quali “Textilia” e “Logos e Téchne”. E ancora progetti nazionali quali “Adotta un Monumento” o “Apprendisti Ciceroni” in occasione delle manifestazioni “Giornate FAI di Primavera”, organizzate per la prima volta in Calabria proprio dall’ISA Frangipane nel 2003.

Leggi anche

Una visione educativa a tutto tondo, dunque, concepita attraverso una formazione artistica in dialogo con il mondo dell’arte e della tutela del patrimonio culturale, capace di offrire competenze qualificate spendibili nel mondo del lavoro.

Oggi grazie al suo impegno, il lascito prezioso di opere d’arte donate alla Scuola da Frangipane e molte

produzioni di alta qualità, nate in seno ai laboratori artistici della Scuola, trovano posto nel Museo d’Arte

Alfonso Frangipane, annesso al Liceo.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.