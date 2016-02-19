ANCI e Giovani di Confagricoltura firmano un ‘Protocollo d’Intesa’

A Lamezia Terme la firma del protocollo tra Anci e Giovani agricoltori: tutela del suolo agricolo e ricambio generazionale, poi l'evento Intersud a Maida

Sabato 20 febbraio – alle ore 11.00 – presso la sede regionale di Confagricoltura Calabria in via G. Pinna 30 – S. Eufemia, Lamezia Terme – ANCI Calabria ed i Giovani di Confagricoltura -ANGA – Calabria firmeranno un “Protocollo d’Intesa”.

I contenuti e gli obiettivi del Protocollo saranno illustrati in conferenza stampa dal Presidente di Anci Calabria, Peppino Vallone, e Anga Calabria Giuseppe Barbaro.

L’intesa nasce grazie alla diffusa consapevolezza sul ruolo dell’agricoltura e dell’agroalimentare tanto sotto il profilo economico e produttivo quanto con riferimento al governo del territorio ed alla tutela del paesaggio.

L’accordo tra Anci ed Anga si prefigge di:

favorire la crescita sostenibile, il reciproco scambio di informazioni e conoscenze in materia di diritti e protezione degli operatori agricoli

salvaguardare la superficie agricola utilizzata (SAU) concordando strategie di contenimento al consumo del suolo.

collaborare per una più efficace tutela delle imprese agricole condotte da giovani.

promuovere il ricambio generazionale dell’imprenditoria agricola anche attraverso la diffusione della cultura all’auto-imprenditorialità nel Settore Primario.

Nel pomeriggio, i Giovani di Confagricoltura, nell’agriturismo Costantino a Maida, daranno il via ai lavori dell’INTERSUD, evento nel quale i dirigenti dell’Organizzazione giovanile di Confagricoltura del Sud Italia, definiscono le proprie linee d’indirizzo programmatico e strategico per lo sviluppo dell’Agroalimentare del Meridione.

Prevista la partecipazione dei dirigenti della ”Futura Forwarders Srl”, società che gestisce un servizio di GROUPGAGES con destinazione Canada.