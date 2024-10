Giovani imprenditori a confronto: Unindustria Calabria al 37° Convegno di Capri

I giovani imprenditori di Unindustria Calabria pronti ad una due giorni ricca di contenuti ed iniziative. Il 14 e 15 ottobre la famosa isola del golfo di Napoli ospiterà il 37esimo convegno di Capri.

Saranno due giornate di confronto con imprese, associazioni, startup ed esperti. Protagonisti, insieme agli imprenditori provenienti da ogni parte d’Italia, anche i giovani di Unindustria Calabria, sempre più apprezzati sul palcoscenico nazionale.

In questi ultimi mesi sono state molte le iniziative che hanno connotato un impegno dentro i processi economici e sociali dell’intero Sud grazie anche alla postazione ‘privilegiata’ del presidente Umberto Barreca. Per l’anno corrente infatti proprio Barreca riveste anche il ruolo di presidente del Mezzogiorno.

Il tema di quest’anno “Energie. Per cambiare epoca” rappresenta una delle sfide più attuali e strategiche al centro di tanti tavoli operativi.

“Il momento storico è delicato per il nostro Paese e per le congiunture internazionali che si stanno verificando, ma proprio tali circostanze spingono noi Giovani Imprenditori ad impegnarci sempre di più. È nostro compito stimolare e promuovere l’imprenditoria giovanile ma anche far crescere l’aggregazione e la partecipazione associativa perché solo dal confronto possono nascere idee e progettualità vincenti per i nostri territori. In quest’ottica – ha sottolinea il presidente Umberto Barreca- dobbiamo prestare attenzione alle opportunità che le nuove politiche europee ci stanno offrendo e come Sud dobbiamo lavorare insieme per cogliere queste occasioni per sburocratizzare i nostri territori, incentivare l’innovazione, la transizione ecologica e digitale delle aziende”.