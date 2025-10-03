Elezioni Regionali, nel Pd reggino Muraca punta sull’effetto sorpresa: obiettivo riconquistare Palazzo Campanella

Consigliere regionale uscente del Pd, dopo i 6 mila voti ottenuti nel 2021 e con il sostegno (tra gli altri) di Rinascita Comune e Filippo Quartuccio, Muraca punta a sorprendere nel collegio Sud

Tra i due litiganti….il terzo gode? La sfida all’interno del Pd, nel collegio sud, non è soltanto tra i due sindaci Giuseppe Falcomatà e Giuseppe Ranuccio. Chi punta in modo deciso a giocarsi le proprie carte à Giovanni Muraca, che torna in campo alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre con la convinzione di poter rappresentare l’elemento sorpresa nella lista del Partito Democratico nel collegio Sud.

Consigliere regionale uscente, Muraca alle elezioni del 2021 aveva raccolto circa 6 mila preferenze, diventando uno dei volti nuovi di Palazzo Campanella.

Dall’opposizione al governo Occhiuto alla nuova sfida elettorale

In Consiglio regionale Muraca ha svolto un ruolo di opposizione incisiva e determinata al governo guidato da Roberto Occhiuto, portando avanti battaglie soprattutto su sanità, diritti e servizi ai cittadini. Un impegno che lo ha reso punto di riferimento per una parte significativa dell’elettorato democratico.

La sua ricandidatura arriva dopo la separazione dal percorso politico condiviso per anni con il sindaco Giuseppe Falcomatà. Nonostante questa scelta, Muraca continua a godere della fiducia di una larga fascia di elettori reggini, che lo considerano una figura coerente e concreta.

Una campagna elettorale intensa sul territorio

Nelle ultime settimane Muraca è stato protagonista di una campagna elettorale capillare, con incontri in città e nei comuni dell’area metropolitana. A sostenerlo apertamente l’associazione politico-culturale Rinascita Comune, che ha messo in campo delegazioni e rappresentanti locali, e il consigliere comunale e metropolitano Filippo Quartuccio, vicino al suo percorso, con un sostegno anche ufficializzato attraverso i social.

“Giovanni ha avuto la responsabilità e l’onore di essere l’unico consigliere regionale della provincia di Reggio, un’eredità che ha saputo interpretare con impegno e serietà”, le parole del segretario regionale Irto nelle scorse settimane, sulla stessa linea il segretario provinciale Peppe Panetta: “L’entusiasmo che si registra intorno alla sua candidatura è la prova tangibile di un legame solido con il territorio”.

La sfida con Ranuccio e Falcomatà

Muraca guarda al voto con determinazione, forte di una base elettorale solida e di una campagna costruita con metodo e presenza costante.

La sua ambizione è superare, nelle preferenze, i sindaci Giuseppe Ranuccio (Palmi) e Giuseppe Falcomatà (Reggio Calabria), entrambi candidati nella lista del Pd. Il risultato delle urne dirà se Giovanni Muraca riuscirà a imporsi come protagonista della nuova fase del Pd reggino, anticipando uno – o entrambi – tra Falcomatà e Ranuccio.