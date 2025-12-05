Giovannone: ‘La Nissa non smobilita, ma rilancia. Vi dico come ho preso Alagna’

Torna a parlare il patron della Nissa Giovannone, dopo averlo fatto l’ultima volta confermando le sue dimissioni da presidente. Attraverso un video pubblicato sulla pagina social del club annuncia nuove ambizioni e l’arrivo di Alagna:

“Devo comunicare qualcosa ai meravigliosi tifosi della Nissa preoccupati perchè domenica dopo la sconfitta con l’Acireale ho comunicato le dimissioni da presidente. Le dimissioni sono state confermate assumendomi le colpe di tutte le insoddisfazioni, ma la vita continua. E’ stato nominato un amministratore unico il dottore Antonio Marrone e a lui auguro un in bocca al lupo e buon lavoro.

Qui nessuno ha mollato, anzi mi hanno incoraggiato ad andare avanti e alla squadra non faccio mancare nulla, tanto è vero che oggi è successo un fatto. Prima di questo abbiamo ufficializzato quello che riteniamo il migliore allenatore sulla piazza, Di Gaetano. Nel frattempo oggi mi ha chiamato il Ds Russello riferendomi che al tecnico non sarebbe dispiaciuto se fosse arrivato un altro attaccante. E’ andato via Diaz per motivi personali ed aveva fatto un solo gol, qui non si smobilita ma si rilancia.

La mia domanda al Ds è stata: chi è il migliore attaccante di tutti i gironi d’Italia sul mercato? Mi è stato detto Fabio Alagna, che però era attenzionato da almeno quattro società importanti. Non importa, ho risposto, prendiamolo. Senza fare trattative abbiamo incontrato il procuratore accettando tutte le sue richieste“.