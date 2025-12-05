Calciomercato Reggina: Il DT Praticò su Alagna e Mbakogu

Il DG Giuseppe Praticò ha parlato a radio Febea anche di calciomercato: “I problemi sono stati individuati e si sta cercando di intervenire. Stiamo lavorando su quelle che riteniamo le necessità per la squadra. Bonanno e Torrisi stanno cercando di individuare quegli elementi che ci possano dare nuovo slancio. Quelli che avrebbero dovuto farlo e non lo hanno fatto, sono stati liberati di comune accordo. Il mercato di dicembre e gennaio è difficile.

Leggi anche

Si può pescare tra gli svincolati o tra quelli che non trovano spazio in altre squadre. Noi siamo la Reggina e dobbiamo trovare la migliore soluzione per questo gruppo e il recente passato ci dice che non dobbiamo cercare il nome ma la funzionalità. Si sta lavorando su diversi profili, Alagna preferisce avvicinarsi a casa, quindi andrà in Sicilia. Mbakogu? Non lo abbiamo cercato”.

L’attaccante della Pistoiese, dato per sicuro prossimo attaccante della maglia amaranto, pare abbia riferito al suo procuratore di preferire avvicinarsi a casa. Possibili destinazioni Nissa o Sancataldese.