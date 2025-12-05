Calciomercato Reggina, Praticò: ‘Avevo rimesso il mandato alla società…’

Intervento del DG Praticò a radio Febea a due giorni dalla sfida con il Paternò: “La scorsa estate abbiamo costruito una squadra che lasciava presagire altri risultati. Oggi è davvero difficile spiegare come ci siamo trovati in questa situazione inverosimile vista la costruzione dell’organico con calciatori importanti, partendo anche dalla conferma dello staff tecnico e cambiando anche il preparatore atletico per come ci aveva chiesto l’allenatore. Si è puntato sulla conferma di tanti calciatori della passata stagione e quelli andati via li troviamo in categorie superiori.

La contestazione? Abbiamo una tifoseria civile che ci tiene moltissimo alla Reggina e ritengo possa fare la differenza nel raggiungimento degli obiettivi. Forse si sono create situazioni con degli equivoci che hanno portato alla contestazione della società, ma qui si è sempre operato per il bene della Reggina. Poi c’è il campo che non si può limitare ai nomi che hai sulle maglie, ma che necessita di corsa, lotta, sacrificio e questi aspetti sono mancati.

Si sono perse poi partite incredibili dopo aver dominato l’avversario e subìto un solo tiro in porta. Di sicuro in un campionato così equilibrato, noi lotteremo fino all’ultimo istante e poi vedete che in queste settimane ci sono diversi scontri diretti, fermo restando che noi dobbiamo fare sempre bottino pieno. Sarà però importante pensare solo alla partita che verrà e guai a pensare che avremo di fronte una squadra alla deriva. Mi sono trovato ad analizzare i momenti negativi e il perchè le cose non andavano e per questo ho rimesso il mio mandato alla proprietà, anche se nella mia vita non ho mai mollato. Le decisioni le prendiamo tutti insieme“.