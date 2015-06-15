Giovedì 18 l’incontro sulla filiera cerealicola biologica promosso da AIAB Calabria

Si svolgerà giovedì 18 Giugno 2015, dalle ore 9:00 presso l’Azienda Agricola Pirapora a Zambrone (VV), il secondo dei dodici incontri, organizzati da AIAB Calabria (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica della Calabria) nell’ambito del progetto “Informa Bio.Campagna di sensibilizzazione e informazione sul biologico”, realizzato con il contributo PSR 2007/2013 della Regione Calabria misura 111 azione 3.

L’agricoltura biologica è uno dei modelli più diffusi e sostenibili per quanto riguarda la produzione alimentare in Europa e nel Mondo, il solo modello a cui affidare il futuro alimentare del Pianeta. AIAB Calabria continua a sostenere questo metodo di agricoltura e gli agricoltori biologici calabresi, attraverso attività che mirano a promuovere le eccellenze biologiche calabresi, con particolare attenzione a produzioni e produttori che caratterizzano il panorama enogastronomico calarese.

Gli obiettivi di AIAB Calabria

Obiettivo dell’Associazione è quello di attivare modelli di sviluppo socio-economico, volti a riqualificare il patrimonio culturale e ambientale dei territori in cui opera, il consumo responsabile e il lavoro etico in agricoltura.

Nella splendida location dell’agriturismo biologico “Pirapora” si svolgerà l’Open Day “La Filiera dei cereali Biologici in Calabria” per valorizzare la produzione di cereali biologici calabresi come principale fonte di cibo. Dopo l’introduzione al progetto da parte di Giusy Rodà, seguiranno gli interventi del presidente di AIAB Calabria, Salvatore Moro che parlerà dell’importanza dell’agricoltura biologica come modello di sviluppo sostenibile del nostro territorio, e dell’apicoltore Carmelo Vadalà che illustrerà il ruolo delle api nella biodiversità.

Gli interventi in programma

A seguire Francesco Vadalà, interverrà sulle nuove normative sull’etichettatura biologica e la commercializzazione dei prodotti “bio”, ed infine Francesco Colace, titolare dell’azienda, esporrà la propria esperienza nel condurre un’azienda agricola biologica e biodinamica proseguendo con la visita dei campi di cereali biologici. L’incontro organizzato dall’AIAB Calabria, vuole essere una vera e propria giornata di lavoro per conoscere le opportunità di sviluppo e le strategie della filiera cerealicola.