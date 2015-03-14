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Giovedi 19 Marzo al CoffIngHouse serata con gli orologi in legno WeWood

Giovedì 19 marzo gli studenti dell'Università Mediterranea incontrano gli orologi in legno WeWood al CoffIngHouse, tra concorso e musica dal vivo

14 Marzo 2015 - 17:16 | di Vincenzo Comi

Orologio in legno WeWood presentato al CoffIngHouse di Reggio Calabria

Un altro grande appuntamento per gli studenti dell’Università Mediterranea targato Σ★MΣDITΣRRANΣA, in partnership con la WeWOOD, azienda eco-sostenibile che produce orologi e occhiali solo con materiali naturali.

Giovedì 19 marzo sarà presentata la linea di orologi in legno WeWOOD, accessori eco-luxory senza compromessi e unici nel design sempre nel rispetto dell’ambiente.

Che cos’è WeWood

La WeWood è un marchio italiano nato nel 2010 con la collaborazione dell’American Forests che produce orologi e occhiali con materiali naturali nel rispetto dell’ambiente tra cui orologi ecologici realizzati in legno da recupero, che in circostanze normali troverebbe scarsa utilità.

Negli Stati Uniti quest’orologio è diventato un accessorio di culto tra i giovani grazie all’inconfondibile stile italiano dai prezzi accessibili, interamente in legno riciclato ipoallergenico, privo di elementi chimici tossici, tranne il consolidato meccanismo Myota 20/35 della Citizen e la batteria.

WeWood è un emblema dell’eco-luxory e del design italiano impegnata nell’aiuto, salvaguardia e conservazione forestale del nostro pianeta, infatti per ogni Wewood venduto verrà piantato un albero, tante star attiviste tra cui Kesha, Colin Firth, Black Eyed Peas sono testimonial e sostengono a questa iniziativa ecologica.

#Agraria #Architettura #Giurisprudenza #Ingegneria #SCELGOUNIRC

Web it.we-wood.com
Pagina Facebook facebook.com/WeWOODwatch
Twitter twitter.com/wewoodwatch


Come avere Orologi e accessori WeWOOD

Il concorso Questione di Stile 2.0

A) #QUESTIONEdiSTILE 2.0 Il concorso sarà aperto a tutti coloro presenti all’evento COFFingHouse Giovedì 19 Marzo e prevederà quattro categorie 1) Gentleman (studente uomo) 2) Lady (studente donna) 3) Rappresentante 4) Associazione

I candidati parteciperanno al concorso facendosi scattare una foto nel corner fotografico adibito appositamente.
B) Per la visione e l’acquisto di tutti i prodotti della WeWOOD visita lo store-online it.we-wood.com o presso i rivenditori autorizzati

CONCERTO PRE-SERALE CON
Live VELENO Liga H 22;30
cover LUCIANO LIGABUE

A seguire l’immancabile DiscoTime
Dj Demetrio Labate 
Voice Ciccio Martino 
Voice NicoDemoF 
_________________________________________
COFFingHouse Dipartimento Di Ingegneria
Via Graziella, Località Feo di Vito RC
89122 Reggio Calabria
info ☎ 339.1812470

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