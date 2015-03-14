Giovedi 19 Marzo al CoffIngHouse serata con gli orologi in legno WeWood

Un altro grande appuntamento per gli studenti dell’Università Mediterranea targato Σ★MΣDITΣRRANΣA, in partnership con la WeWOOD, azienda eco-sostenibile che produce orologi e occhiali solo con materiali naturali.

Giovedì 19 marzo sarà presentata la linea di orologi in legno WeWOOD, accessori eco-luxory senza compromessi e unici nel design sempre nel rispetto dell’ambiente.

Che cos’è WeWood

La WeWood è un marchio italiano nato nel 2010 con la collaborazione dell’American Forests che produce orologi e occhiali con materiali naturali nel rispetto dell’ambiente tra cui orologi ecologici realizzati in legno da recupero, che in circostanze normali troverebbe scarsa utilità.

Negli Stati Uniti quest’orologio è diventato un accessorio di culto tra i giovani grazie all’inconfondibile stile italiano dai prezzi accessibili, interamente in legno riciclato ipoallergenico, privo di elementi chimici tossici, tranne il consolidato meccanismo Myota 20/35 della Citizen e la batteria.

WeWood è un emblema dell’eco-luxory e del design italiano impegnata nell’aiuto, salvaguardia e conservazione forestale del nostro pianeta, infatti per ogni Wewood venduto verrà piantato un albero, tante star attiviste tra cui Kesha, Colin Firth, Black Eyed Peas sono testimonial e sostengono a questa iniziativa ecologica.

#Agraria #Architettura #Giurisprudenza #Ingegneria #SCELGOUNIRC

Web it.we-wood.com

Pagina Facebook facebook.com/WeWOODwatch

Twitter twitter.com/wewoodwatch



Come avere Orologi e accessori WeWOOD

Il concorso Questione di Stile 2.0

A) #QUESTIONEdiSTILE 2.0 Il concorso sarà aperto a tutti coloro presenti all’evento COFFingHouse Giovedì 19 Marzo e prevederà quattro categorie 1) Gentleman (studente uomo) 2) Lady (studente donna) 3) Rappresentante 4) Associazione

I candidati parteciperanno al concorso facendosi scattare una foto nel corner fotografico adibito appositamente.

B) Per la visione e l’acquisto di tutti i prodotti della WeWOOD visita lo store-online it.we-wood.com o presso i rivenditori autorizzati

CONCERTO PRE-SERALE CON

Live VELENO Liga H 22;30

cover LUCIANO LIGABUE

A seguire l’immancabile DiscoTime

Dj Demetrio Labate

Voice Ciccio Martino

Voice NicoDemoF

_________________________________________

COFFingHouse Dipartimento Di Ingegneria

Via Graziella, Località Feo di Vito RC

89122 Reggio Calabria

info ☎ 339.1812470