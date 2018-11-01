Giro d’Italia ‘dimentica’ la Calabria, Oliverio: ‘Fatto grave, stento a crederci’
Mario Oliverio contesta le tappe del Giro d'Italia 2019 che escludono il Sud e le Isole e chiede di rivedere il percorso della corsa
01 Novembre 2018 - 18:57 | di Pasquale Romano
Nel 2019 un ‘Giro di Mezz’Italia’. Cose che stentiamo a credere”. Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio.
“Siamo venuti oggi a conoscenza dagli organi di stampa – aggiunge Oliverio – del circuito e delle tappe previste per il Giro d’Italia 2019. Il Sud è stato cancellato. È grave che una manifestazione popolare sportiva di lunga e vissuta tradizione come il Giro d’Italia escluda una parte importante del Paese come il Sud e le Isole. Ritengo sia opportuno riconsiderare questa proposta e definire un circuito inclusivo dell’intero territorio nazionale”.
“Lo Sport, nel nostro Paese – conclude il Governatore della Calabria – ha sempre contribuito ad includere, ad unire e ad accrescere lo spirito di appartenenza a stessi valori ed ai colori dell’Italia”.
fonte: ansa.it
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