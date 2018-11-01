Nel 2019 un ‘Giro di Mezz’Italia’. Cose che stentiamo a credere”. Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio.

“Siamo venuti oggi a conoscenza dagli organi di stampa – aggiunge Oliverio – del circuito e delle tappe previste per il Giro d’Italia 2019. Il Sud è stato cancellato. È grave che una manifestazione popolare sportiva di lunga e vissuta tradizione come il Giro d’Italia escluda una parte importante del Paese come il Sud e le Isole. Ritengo sia opportuno riconsiderare questa proposta e definire un circuito inclusivo dell’intero territorio nazionale”.