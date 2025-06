Giubileo dello Sport: don Zampaglione incontra il presidente del CONI Calabria Tino Scopelliti

Il direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova don Giovanni Zampaglione in occasione del Giubileo dello Sport a Campo Calabro ha incontrato il nuovo presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti con il quale si è intrattenuto per un breve colloquio prima della S.Messa con l’intento attraverso l’arte del dialogo e dell’ascolto, di unire le forze per promuovere i valori cristiani anche attraverso lo sport.

Lo sport si basa sull’osservanza delle regole, sul rispetto per gli altri, sull’accettazione del proprio limite; richiede impegno, costanza e tenacia; le discipline di squadra incoraggiano la fraternità e aumentano la consapevolezza che facciamo parte di qualcosa di più grande di noi, per cui il successo o meno della squadra si basa sul contributo di tutti e di ciascuno,proprio come nelle società. Portare i valori della cristianità deve diventare obiettivo primario di tutti gli attori dello sport in chiave cristiana.

Questa “mission” deve divenire un traguardo per tutti. Sia don Zampaglione sia il presidente Scopelliti hanno sottolineato l’importanza di lavorare insieme e di fare “gioco di squadra” per raggiungere gli obiettivi prefissati. Bisogna unire le forze e lavorare a favore dei giovani in maniera di aiutarli a incontrarsi per stare insieme, giocare e “gareggiare nello stimarsi a vicenda”. Don Giovanni Zampaglione nel fare gli auguri al nuovo presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti gli ha ricordato che solo se si cammina insieme si vince e si raggiungono gli obbiettivi.