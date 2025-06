Inaugurato a Campo Calabro un nuovo impianto sportivo polivalente

Sono le parole del Vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace che in occasione della Giornata dello Sport e del Giubileo dello Sport, ha partecipato all’inaugurazione di un impianto sportivo polivalente a Campo Calabro.

A fare gli onori di casa il Sindaco Sandro Repaci, che, insieme al Vicesindaco metropolitano Versace, al Vescovo di Reggio Calabria Monsignor Fortunato Morrone e al parroco Don Francesco Megale, ha tagliato il nastro di una struttura adibita alla pratica del Basket e della Pallavolo.

“Una struttura, il cui accesso completamente libero – ha commentato Versace – restituisce il senso della maturità di una comunità in grado di prendersi cura del bene comune e, al contempo, dimostra la visione di un’amministrazione comunale attenta ed impegnata a costruire una dimensione aggregativa attraverso la quale far crescere con responsabilità e condivisione, i giovani dell’intero comprensorio. Ma l’evento di oggi – ha continuato il Vicesindaco Metropolitano – è anche l’ennesima prova che, alle nostre latitudini, è possibile pensare, programmare e mettere a terra idee progettuali in grado di cambiare il volto dei nostri centri urbani. Perché, se in uno spazio, da anni degradato e abbandonato, adesso possiamo festeggiare l’apertura di un luogo di sport e socialità, e addirittura possiamo farlo con dodici giorni di anticipo rispetto alle scadenze contrattuali, dobbiamo dire grazie ad amministratori capaci, professionisti di altissimo livello e ditte votate alla professionalità e alla serietà”.