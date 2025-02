Giudice Sportivo: due squalifiche pesanti per il Siracusa

Attenzione ai cartellini gialli in casa Reggina, due calciatori in diffida

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo e il Siracusa in un solo colpo perde i due attaccanti centrali per due giornate: SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE – SARAO MANUEL (SIRACUSA CALCIO 1924), MAGGIO DOMENICO (SIRACUSA CALCIO 1924) Al termine della gara, nell’area degli spogliatoi, spintonava alcuni calciatori avversari.

Tra gli altri, c’è anche una giornata di squalifica per un giocatore del Paternò, prossimo avversario della Reggina: PUGLISI SAMUELE (PATERNO’ CALCIO).

Quarto giallo per Ndoye e Porcino, che dunque vanno in diffida.