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Giuliano Macca al MAAM Museo dell’Altro e dell’Altrove

Il MAAM di Roma accoglie la performance artistica dell'11 giugno, un invito a interagire con il pubblico e a superare i confini

07 Giugno 2016 - 19:25 | di Vincenzo Comi

Giuliano Macca, Ti aspetto su altri pianeti, locandina della performance al MAAM

Il MAAM di Roma, Museo dell’Altro e dell’Altrove, accoglie la performance artistica “Ti aspetto su altri pianeti”, dell’Artista Giuliano Macca che avrà luogo l’11 Giugno alle ore 17:00 al MAAM di Roma.

I curatori e la collaborazione dell’Associazione Acav

L’evento è a cura del direttore del Museo Giorgio De Finis, della curatrice Marilena Morabito e del critico d’Arte Roberto Sottile ed in collaborazione con l’Associazione Acav.

La performance dell’artista “ti aspetto su altri pianetidiventa una testimonianza che annulla le distanze tra l’io e l’altro, grazie all’esigenza dell’artista di interagire con gli spettatori. Una prova da superare. Le sue storie diventano segni di colore e di luce sul tempo che l’artista insegue divorando ogni singola emozione. Diventa vittima e carnefice. Madre e nello stesso tempo padre. Il suo lavoro diventa respiro, il segno pittorico incide sulla superfice con forza e vigore, ma nello stesso tempo la materia viene accarezzata dall’eccitamento, dalla commozione e dal ricordo di quelle attese pensate, sognate e forse vissute su altri pianeti.

Identità e ostinazioni nel gesto pittorico di Macca

Cadono i confini. Percezioni annullate. Il reale si sgretola. Diventiamo assetati di verità. È un messaggio forte quello che Giuliano Macca ci trasmette. Un grido che ci viene sussurrato dai colori, dal fermento delle immagini e dal loro limite che l’artista forza, generando così identità contemporanee figlie di una promiscuità che non è peccato ma semplicemente il frutto di una vita alla ricerca della propria identità. Giuliano Macca strappa con il suo gesto pittorico questa pelle per svelare e concedere sublimi “ostinazioni”. Sta a noi decidere cosa disegnare sulla nostra pelle. Quale virtù inseguire. Quali emozioni difendere.

Locandina della performance Ti aspetto su altri pianeti di Giuliano Macca al MAAM di Roma

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