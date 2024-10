Giunta Regionale, Minasi: ‘Anche questa volta Occhiuto ha saputo scegliere le persone giuste’

La Senatrice della Lega, Tilde Minasi, commenta con queste parole il rimpasto della Giunta regionale guidata dal forzista Roberto Occhiuto, conseguente all’elezione al Parlamento europeo della vicepresidente Giusy Princi.

“Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al Presidente Occhiuto e alla sua nuova giunta, appena nominata. Il Governatore ha saputo, anche in questa occasione, scegliere le persone giuste per dirigere gli Assessorati di competenza e con loro saprà proseguire l’ottimo lavoro fin qui fatto nell’amministrare la nostra Regione. Dunque buon nuovo inizio e ad maiora!”.

Prosegue Minasi:

“In particolare voglio salutare e porgere il mio in bocca al lupo alle due donne chiamate dal Presidente nella nuova squadra, a ricoprire ruoli chiave: il nuovo Assessore ai LL.PP, edilizia scolastica, istruzione, fenomeni migratori, urbanistica e area Metropolitana di Reggio Calabria, Maria Stefania Caracciolo, e il nuovo Assessore alle Politiche Sociali, cultura, sport e pari opportunità, Caterina Capponi. Quest’ultima, in quota Lega, va a prendere il posto di Emma Staine, che ringrazio, anche come esponente del partito, per il lavoro svolto.

In proposito colgo l’occasione per rimandare al mittente le sciocche illazioni di qualche giornalista che, nel costruire fantasiosi retroscena su queste nuove nomine, ha ritenuto di dovermi attribuire un certo disappunto rispetto alla scelta del nuovo Assessore leghista, che avrebbe “avvelenato il clima” all’interno del partito, e che, addirittura, mi vedrebbe “sul piede di guerra”.

Nulla di più falso! Condivido da sempre appieno la linea del mio partito e ritengo che le decisioni prese finora siano state oculate e saranno anche proficue. Caterina Capponi nello specifico saprà dare sicuramente un ottimo contributo al governo della Regione e al settore, a me tanto caro, nel quale sarà impegnata”.