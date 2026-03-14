Calabria, ok all’aggiornamento del piano trasporti e oltre 4 milioni per Crotone-Fiumicino

Approvati in giunta due importanti atti in materia di trasporti. Novità anche sulle conferenze dei servizi e Rur e sulla sostenibilità ambientale nelle scuole

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha approvato due importanti atti in materia di trasporti. La prima riguarda l’adozione dell’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti e del rapporto ambientale ed espletamento delle procedure di valutazione ambientale strategica, applicata all’aggiornamento del Piano.

Con l’altra delibera si dà indirizzo affinché siano individuate le risorse necessarie, stimate in circa 4,6 milioni di euro, per assicurare la prosecuzione per un ulteriore anno oltre ottobre 2026 dei collegamenti aerei fra l’aeroporto di Crotone e quello di Fiumicino, con compensazione pubblica (in regime di oneri di servizio pubblico).

Sempre su indicazione del presidente Occhiuto, per aggiornare le disposizioni al nuovo assetto organizzativo dell’Amministrazione regionale, la Giunta ha, poi, approvato gli indirizzi operativi per la gestione delle Conferenze di servizi che coinvolgono gli uffici regionali; stabilite anche le modalità di individuazione del Rappresentante unico regionale (Rur).

Il documento disciplina inoltre l’attivazione della “riunione decisoria” interna, quale strumento organizzativo per garantire il coordinamento e una posizione regionale unitaria tra le diverse strutture coinvolte.

Educazione alla sostenibilità ambientale nelle scuole calabresi

La Giunta, infine, su indicazione congiunta dell’assessore all’Ambiente e alla Valorizzazione del capitale umano e innovazione, Antonio Montuoro, e dell’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Giovanni Calabrese, ha approvato una delibera per promuovere l’educazione alla sostenibilità ambientale nelle scuole calabresi.

Il provvedimento prevede l’avvio di una collaborazione istituzionale con l’Ufficio scolastico regionale e con gli istituti scolastici della Calabria, con l’obiettivo di definire e attuare programmi dedicati all’educazione alla sostenibilità ambientale, alla diffusione della cultura dell’economia circolare e alla tutela degli ecosistemi.

L’iniziativa si inserisce nel quadro degli obiettivi della Greening Education Partnership e prevede anche il sostegno all’adesione delle scuole al programma internazionale Eco-Schools, volto a promuovere buone pratiche ambientali negli istituti scolastici.

La delibera individua inoltre nel dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive e nel dipartimento per la Sostenibilità ambientale le strutture regionali competenti per il coordinamento e l’attuazione delle attività previste.