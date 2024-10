Pd, Falcomatà all’assemblea dem: ‘Forza Nicola’. E sulle Federazioni provinciali invoca unità

Giornata di confronto e ascolto per i rappresentanti e i vari circoli del Partito Democratico calabrese, impegnati nelle assemblee in vista del congresso. Riunioni, rigorosamente online, durante le quali è stata illustrata la mozione a sostegno della candidatura di Nicola Irto alla segreteria regionale del Pd.

Collegato sulla piattaforma zoom anche il sindaco di Reggio Calabria, oggi sospeso dopo la condanna del processo Miramare, Giuseppe Falcomatà.

«Ringrazio il commissario Stefano Graziano ma anche tutta la commissione che ha lavorato in maniera intensa. E’ una bella giornata perchè finalmente il PD torna ad incontrarsi ed organizzarsi. Ringrazio Nicola Irto per essersi messo a capo della rigenerazione del PD. Siamo cresciuti insieme ed è bello che attorno a Nicola si sia trovata unità. Un’unità non fine a sé stessa ma nella quale si rivedono tante anime del partito, nella consapevolezza che la diversità di sfumature che ci deve essere in un partito non debba essere come nel passato, fonte di scontro o divisione ma fonte di ricchezza. La diversità non come divisioni, come quelle che hanno logorato il partito in questi anni. Ora è il tempo di aprire una fase nuova, riorganizzando le migliori energie del Partito”.