Giuseppe Falcomatà di nuovo sindaco: gli auguri della città

Finito il primo ballottaggio della storia, Reggio Calabria ha eletto il suo sindaco. Giuseppe Falcomatà inizia il suo secondo mandato e dalla comunità, dalle associazioni e dalle istituzioni arrivano messaggi di auguri per la futura amministrazione.

Monsignor Fiorini Morosini

L’arcivescovo di Reggio Calabria – Bova, Giuseppe Fiorini Morosini, esprime il suo augurio di buon lavoro nei confronti del sindaco Giuseppe Falcomatà che oggi è stato riconfermato dagli elettori alla guida della Città di Reggio Calabria. Il pastore della Chiesa reggino-bovese ribadisce la disponibilità a collaborare con l’Amministrazione civica per l’edificazione del Bene Comune, nel solco della tradizione dei valori del cristianesimo. In particolare, monsignor Fiorini Morosini auspica un impegno condiviso tra l’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova e il Comune nella lotta a tutte le povertà e all’emarginazione, soprattutto nelle periferie geografiche ed esistenziali della nostra Città.

L’arcidiocesi auspica che questo grande momento di partecipazione politica, che è l’appuntamento elettorale più atteso dai reggini, aumenti nella popolazione la voglia di impegnarsi nella cura della Cosa Pubblica. Un desiderio assecondato dalla Chiesa reggina che negli ultimi due anni ha dedicato all’approfondimento pastorale sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione alla luce del mandato di Cristo: “Siate cittadini degni del Vangelo”.

Al sindaco Falcomatà, alla sua Giunta che sarà presentata nei prossimi giorni e a tutti i consiglieri comunali eletti, sia di maggioranza che di opposizione, va l’augurio di buon lavoro da parte dell’arcivescovo Morosini e dell’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova.

Giuseppe Musarella – Ethos

La rielezione di Giuseppe Falcomatà a Sindaco di Reggio, al quale Ethos rivolge le proprie congratulazioni formulando un grandissimo in bocca al lupo, certamente non cancella la storia di questi anni. Tuttavia, coscienti del fatto che solamente gli stolti non apprendono dalla propria esperienza, convinti delle capacità intellettive e politiche del Sindaco, le nostre speranze sono rivolte alla nuova visione di Città ed al nuovo metodo che il Sindaco dovrà valutare di adottare nell’amministrare il territorio, per non incorrere negli stessi errori. In tal senso, con assoluta umiltà ma con inamovibile determinatezza, Ethos suggerire alla “Nuova Amministrazione” l’immediata adozione del Bilancio Sociale come strumento di trasparenza e partecipazione ed il conseguente adeguamento organico degli uffici comunali, facendo particolare attenzione alla scelta dei Dirigenti, troppo spesso inadeguati o facilmente influenzabili. Ethos, sebbene abbia collaborato alla formazione ed al risultato della lista civica a sostegno di Klaus Davi, essendo una libera ed indipendente associazione che da circa 13 anni opera a Reggio Calabria in piena autonomia e senza alcuna “influenza” esterna o ideologica, continuerà ad esercitare la sua azione di vigilanza, di denuncia e di proposta nei confronti di coloro che siederanno a Palazzo San Giorgio, opposizioni comprese, senza alcuna distinzione.

Carmelo Malacrino, direttore del MArRC

«A nome di tutto lo staff del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria porgo i più sinceri auguri a Giuseppe Falcomatà per la sua riconferma a Palazzo San Giorgio. Con l’avvio del prossimo mandato amministrativo, ne sono certo, non mancheranno di consolidarsi le sinergie già attive con il MArRC per promuovere cultura e turismo in questo straordinario territorio.

Il Museo, con i Bronzi di Riace e un percorso espositivo che abbraccia l’intera regione, rappresenta uno dei luoghi simbolo della Calabria e del suo popolo. L’arte, il paesaggio, le tradizioni e il patrimonio archeologico costituiscono il maggior potenziale per il futuro di questa terra, un patrimonio che deve essere sempre più divulgato in chiave di promozione territoriale, anche oltre i confini del nostro Paese. Auspico che tale percorso, già avviato in questi anni di crescita del Museo, faccia parte del futuro progetto politico di Giuseppe Falcomatà, affinché i nuovi orizzonti culturali della città possano essere ridisegnati anche con il sostegno del Museo Archeologico Nazionale».

Pietro Marra, Movimento Autonomo Popolare

Finalmente siamo arrivati al capolinea, la lunga sfida tra il Sindaco uscente Giuseppe Falcomatà e lo sfidante del cdx Antonino Minicuci si è conclusa ieri pomeriggio con la netta vittoria di Falcomatà.

Oltre che fargli i migliori auguri per la riconferma, mi aspetto da lui una nuova fase per Reggio e le sue periferie anche perché dovrà dimostrare ai cittadini dopo aver respinto “Salvini a casa” che Reggio possa davvero uscire da questa situazione rifiuti insopportabile, possa avere le tasse “basse come al Nord Italia” ed avere servizi e strade efficienti, insomma la nostra città deve risollevarsi e avere un amministrazione comunale che non guardi i propri interessi personali ma pensi a creare veri posti di lavoro, incrementare il turismo e sapere gestire i servizi minimi indispensabili.

Il Sindaco Falcomatà non dovrà fare lo stesso errore fatto nel 2014 quindi dovrà formare una “Giunta Comunale” valida ed avere attorno a sé persone capaci con le relative competenze che servono a tirarci fuori dal baratro in cui siamo finiti e dovrà farlo perché i cittadini chiedono questo anche dopo il fallimento del centro destra guidato da Minicuci , che è stato incapace di recepire il volere dei cittadini e in certe occasioni anche arrogante e disorganizzato già dai primi passi durante la formazione delle liste.

Da Consigliere Comunale di Platì spero in un cambio di rotta rispetto la vecchia amministrazione e rimango a disposizione del Sindaco Falcomatà affinché insieme si possa lavorare per il bene della città quindi visto il settore di mia competenza, di poter avere subito un confronto per riorganizzare la Protezione Civile Comunale e il volontariato per non rimanere impreparati all’eventuale secondata ondata del Coronavirus o ancora peggio per le calamità naturali che non avvisano, visto anche l’arrivo della stagione invernale.

Questo vale anche per il Comune di Platì all’interno della Città Metropolitana perché lo inviterò a presenziare durante qualche Consiglio Comunale per valutare insieme progetti da portare avanti.

Confcommercio Reggio Calabria

Auguriamo al Sindaco di Reggio Calabria, avvocato Giuseppe Falcomatà ed a tutti i Consiglieri – si legge in una nota della Confcommercio di Reggio Calabria – di potere sviluppare al meglio il percorso di governo della città in un momento oggettivamente difficile che richiede visione, massima collaborazione ed assoluta unità di intenti.

“Partendo da quanto di buono è stato sviluppato nel mandato appena concluso, dichiara il Presidente Confcommercio Gaetano Matà, come Associazione di categoria auspichiamo di potere dialogare con l’Amministrazione con sempre maggiore incisività ed efficacia per essere di supporto e stimolo nel tracciare un percorso di crescita ed adottare, in primis, nell’immediato, formule che diano la possibilità a tanti commercianti, artigiani e piccoli imprenditori di portare avanti dignitosamente le proprie attività, superando il difficile momento di crisi innescato dall’emergenza sanitaria.

Nel formulare gli auguri di buon lavoro al Sindaco Falcomatà, ribadiamo che Confcommercio offrirà – come sempre fatto in passato – con massima lealtà e con il necessario spirito critico, la piena disponibilità e fattiva collaborazione a lavorare per la risoluzione delle problematiche degli operatori economici e per la crescita dell’intero territorio”.

AVIS Provinciale Reggio Calabria

L’Avis Provinciale Reggio Cal. rappresentata dalla sua Presidente Vanna Micalizzi formula le più vive congratulazioni per l’atto di riconferma come cittadino alla guida di una Città come Reggio Calabria che nutre profonda riconoscenza al passato politico, alla memoria storica fiduciosa che nel futuro più prossimo possa tornare a rivivere le primavere tanto attese.

Non un ritorno al passato ovviamente ma una nuova idea politica che tracci identità e carisma nella conduzione di un mandato più florido accanto alle necessità, agli ultimi, agli indifesi e alle cosiddette categorie “fragili”.

L’Avis Provinciale traccia la continuità della propria opera di volontariato al servizio della Città metropolitana e del sistema sanitario poiché l’emergenza sangue e la continua richiesta di nuovi donatori sono tra le nostre preoccupazioni maggiori attorno alle quali fondiamo saldamente l’attività di promulgazione della cultura della donazione certi solo del fatto che una comunità risponde positivamente ad un messaggio performante nella formazione dell’individuo.

Augurandoci una politica e un’amministrazione che tracci i segnali di profondo ascolto e di un’azione più inclusiva formuliamo i nostri auguri di un proficuo lavoro futuro per tutti noi.

Consigliere Raffaele Sainato

Il Consigliere Regionale Raffaele Sainato, augura un buon lavoro al Sindaco Giuseppe Falcomatà, a pochi giorni dalla rielezione a primo cittadino della città di Reggio Calabria e naturalmente alla guida della omonima Città Metropolitana. “Un lavoro appassionante, quello che l’attende, – sottolinea – che dovrà continuare nella cura dell’area fondamentale dello Stretto, ma anche in una continua e rafforzata attenzione per l’intera provincia oramai per il secondo mandato compresa nella Città Metropolitana di Reggio”.

“E’ un’azione, che Falcomatà dovrà affrontare forte dell’esperienza maturata in questi anni, ma conscio del fatto che le sfide che attendono il territorio e l’area cittadina sono oggi ancora più ardue e dure. Lo sforzo istituzionale,- continua il Consigliere Regionale- per garantire l’attesa ripresa, dovrà essere corale; in questo senso assicuro la disponibilità a collaborare, che come rappresentante in Consiglio Regionale personalmente offro, convinto che, solo dall’interazione produttiva di programmi e soluzioni condivise per il bene comune, possa partire l’agognata risoluzione delle numerose problematiche in atto nell’area Metropolitana.

Una zona così duramente sferzata a livello economico e sanitario dall’emergenza che incombe da mesi per la pandemia, che purtroppo non accenna a placarsi dopo la pausa estiva. Il Sindaco della Città dello Stretto sa bene come sia fondamentale operare in maniera sinergica in un momento fondamentale per il rilancio della stessa e dell’intera area reggina. Auguro a Falcomatà, – conclude Sainato – forte del rinnovato seguito elettorale ottenuto nella città di Reggio Calabria, un buon lavoro per il suo secondo mandato, e rinnovo la speranza che riesca a condensare la sua attenzione e l’interesse verso le molteplici emergenze che abbracciano e segnano il territorio dell’intera area metropolitana.

Un’area che non si può considerare periferica, ma piuttosto centrale per lo sviluppo primario del territorio reggino. Reggio è la cabina di regia per l’intera provincia e non può perdere di vista i problemi e le necessità dei 96 comuni che ricadono nella sua gestione; solo su queste basi si potrà parlare di una vera rinascita e rigenerazione per una delle zone tra le più attraenti e dense di ricchezze inespresse della regione”.