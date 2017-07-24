Giuseppe Lopetuso è il nuovo preparatore fisico della Viola
Torna a Reggio il professionista con esperienze alla Basket Nord Barese e alla Fiorentina Basket, già alla Viola nella stagione 2014/2015
24 Luglio 2017 - 09:41 | di Vincenzo Comi
La Viola Reggio Calabria comunica di avere affidato il ruolo di preparatore fisico al prof. Giuseppe Lopetuso.
Professionista valido e con importanti esperienze alle spalle, come quelle con la Basket Nord Barese e la Fiorentina Basket, Lopetuso ritorna alla Viola dopo aver già svolto il ruolo di preparatore fisico nella stagione 2014/2015.
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