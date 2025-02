Caridi (Lega): “La nomina di Mattiani è una grande notizia per Reggio”

“La nomina del Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani a Commissario Provinciale di Reggio Calabria della Lega Calabria per Salvini Premier è una grande notizia per tutto il territorio reggino, per Reggio Calabria e per il partito che, certamente, dalla Sua esperienza e dalle Sue capacità, saprà trarre nuovo slancio per affrontare al meglio le importanti sfide del futuro.”

Esordisce così il Consigliere comunale di Reggio Calabria Antonino Caridi, commentando la recente nomina di Giuseppe Mattiani.

Un nuovo slancio per il territorio

Caridi sottolinea l’importanza di questa scelta per il futuro del partito e del territorio, evidenziando come la guida di Mattiani possa rappresentare un’opportunità per rilanciare l’azione politica della Lega in Calabria.

L’impegno per i cittadini reggini

“Insieme al neo Commissario continueremo a portare avanti, tutti insieme, il nostro incessante impegno sul territorio in favore dei cittadini sfiancati da una inconcludente e disastrosa amministrazione a guida Falcomatà e Partito Democratico. Al Commissario Mattiani vanno le mie congratulazioni.”

Con queste parole, Caridi ribadisce la volontà di lavorare per il territorio, con l’obiettivo di offrire risposte concrete ai cittadini di Reggio Calabria.