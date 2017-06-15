Giuseppe Polimeni è il nuovo allenatore della Vis

Giovane ma già con trascorsi importanti sulle panchine delle principali realtà cestistiche calabresi. Ambizioso al punto giusto e con le idee chiare per affrontare al meglio questa nuova avventura. Stiamo parlando di coach Giuseppe Polimeni. Sarà lui il nuovo capo allenatore della Vis Reggio Calabria nella stagione 2017/2018. Sono bastate unità d’intenti totale e un paio di chiacchierate con Luigi Di Bernardo e Giovanni Barilà, i massimi vertici dirigenziali bianco/amaranto, per raggiungere l’intesa.

Polimeni ha iniziato la carriera di allenatore come assistente di coach Paternoster nell’Audax, maturando successivamente esperienze in tutte le squadre del settore giovanile della Viola, anche in serie C con Pasquale Iracà. Sempre nella Viola è stato assistente di Domenico Bolignano in serie B. Botteghelle e Val Gallico le altre panchine che lo hanno visto protagonista. Nel triennio al Val Gallico ha vinto da imbattuto il campionato di serie D, ha raggiunto la finale di C silver come assistente di Gaetano Gebbia e, la passata stagione, nuovamente da capo allenatore, si è spinto fino alle semifinali play off.

“Affronto questa nuova avventura alla Vis con entusiasmo e voglia di far bene – ha detto il neo allenatore dei reggini – consapevole di entrare a far parte di una società ben strutturata. Avevo diverse opzioni per la prossima stagione, ma nel momento in cui si è fatta avanti la Vis non ci ho pensato due volte. Ho sposato a 360 gradi l’idea di progetto che mi è stata presentata, imperniata principalmente su un settore giovanile in forte ascesa. Sono certo che Checco D’Arrigo, nella sua nuova veste di supervisore dell’area tecnica, mi darà una grossa mano ad inserirmi nell’ambiente bianco/amaranto. Sarà un piacere lavorare con lui e con tutti gli altri membri dello staff tecnico che già conosco”.