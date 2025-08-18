Elezioni in Calabria, Ranuccio si candida al Consiglio Regionale: ‘Ripartiamo da qui, sempre insieme’

"La mia storia parla di visione e di fatti: promesse mantenute, risultati incontrovertibili, amore e conoscenza del territorio" l'annuncio del Sindaco di Palmi

“Mi candido al Consiglio Regionale. Dopo otto anni da Sindaco e l’esperienza come Consigliere Metropolitano, ho deciso di mettere la mia storia e il mio impegno al servizio della Calabria”.

Con un post diffuso sui suoi canali social, Giuseppe Ranuccio ha ufficializzato la propria candidatura al Consiglio Regionale della Calabria. Dopo otto anni da Sindaco di Palmi e l’esperienza come consigliere per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, Ranuccio ha deciso di ufficializzare la propria candidatura alle prossime elezioni regionali.

“In tutto questo tempo ho scelto sempre la strada della coerenza e del lavoro concreto per la comunità, senza mai inseguire convenienze politiche. Mi candido con la stessa passione e determinazione di sempre: per una Calabria più pulita, più solidale, più sana. Una terra capace di sostenere chi investe, creare lavoro e generare nuove opportunità di crescita, per tutti.

“La mia storia parla di visione e di fatti: promesse mantenute, risultati incontrovertibili, amore e conoscenza del territorio. È il momento di scrivere una nuova pagina. Ripartiamo da qui. Sempre insieme“.