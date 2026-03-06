Calabria, Princi: ‘Orgoglio per il riconoscimento al Polo liceale Campanella-Fiorentino’

“L’eccellenza della scuola calabrese continua a farsi conoscere in Italia e in Europa grazie a idee innovative e a un impegno concreto nella tutela della memoria e nella promozione della cittadinanza attiva" così la Princi

“L’eccellenza della scuola calabrese continua a farsi conoscere in Italia e in Europa grazie a idee innovative e a un impegno concreto nella tutela della memoria e nella promozione della cittadinanza attiva. Ne è testimonianza il percorso del Polo Liceale Campanella – Fiorentino di Lamezia Terme, che nelle scorse settimane ha ricevuto, a Roma, presso Palazzo Montecitorio, il primo premio del concorso nazionale dedicato al Giorno del Ricordo, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e delle massime autorità dello Stato”.

Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi.

“A distanza di alcune settimane – prosegue -, il lavoro degli studenti del Liceo continua a rappresentare un esempio concreto di come la memoria sia alla base della consapevolezza europea e il terreno su cui si costruisce il dialogo. Dopo la cerimonia ufficiale, infatti, gli studenti hanno preso parte anche all’iniziativa ‘Treno del Ricordo’, proseguendo un cammino di approfondimento che oggi trova ulteriore riconoscimento nella lettera di congratulazioni inviata alla scuola dal Vicesindaco della Città di Pola, un attestato di stima che onora non solo l’Istituto ma l’intera Calabria, un segnale importante di rispetto reciproco e di dialogo tra comunità che condividono pagine complesse della storia europea. L’emozionante cortometraggio realizzato dai ragazzi, dedicato alla strage di Vergarolla – aggiunge l’europarlamentare -, ha saputo coniugare musica, danza e recitazione in una narrazione didatticamente esemplare, storicamente rigorosa e di intensa forza emotiva. I miei complimenti – prosegue l’On. Princi – al Dirigente scolastico Susanna Mustari per la visione, la lungimiranza e la passione con cui guida l’istituto, al corpo docente e all’intera comunità scolastica che ha saputo accompagnare questi ragazzi in un percorso di così alto profilo culturale e umano. Agli studenti va il mio più sincero ringraziamento: attraverso studio rigoroso, creatività e impegno, hanno dimostrato l’importanza della memoria”.

Leggi anche