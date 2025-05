Princi: ‘Tajani confermato vicepresidente PPE, orgoglio italiano in Europa’

«Le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro ad Antonio Tajani , confermato vicepresidente del PPE , nel ruolo che ricopre già dal 2002, con un risultato straordinario: secondo tra i più votati dopo il primo ministro finlandese. È la dimostrazione di come Forza Italia sia protagonista in Europa. La sua autorevolezza, la sua visione e la sua saggia guida rendono il PPE più forte e il Paese più rappresentativo nel continente».

Lo afferma Giusi Princi, europarlamentare di Forza Italia.

«Il Congresso del Partito Popolare Europeo, a Valencia – prosegue –, è stato un momento straordinario di confronto, riflessione e unità. Partecipare a questo importante appuntamento ha significato contribuire attivamente alla costruzione del futuro della più grande famiglia politica d’Europa, che guida con responsabilità e autorevolezza le principali istituzioni europee».

«Un confronto denso di contenuti – evidenzia – che ha rafforzato la consapevolezza del ruolo centrale del PPE, una vera bussola per il nostro continente. Il PPE si conferma punto di riferimento stabile per un’Europa che ha dovuto affrontare fasi delicate, reagendo con determinazione a sfide globali sempre più complesse. In un contesto di instabilità internazionale, con l’indebolirsi dell’asse euroatlantico e l’acuirsi della contrapposizione tra democrazie e regimi autoritari, occorre riaffermare con convinzione i valori fondanti dell’Unione Europea: libertà, stato di diritto, democrazia, dignità, uguaglianza, diritti umani».