Parlamento europeo, Princi: ‘I diritti delle donne con disabilità da oggi più tutelati’

«In Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo è stato approvato l’importante parere di cui sono stata relatrice: ‘La Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità’. Un risultato che mi rende particolarmente orgogliosa perché il testo ha ottenuto il voto favorevole di tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Ciò testimonia la direzione che ho voluto imprimere fin dall’inizio al mio impegno parlamentare: i diritti, in particolare quelli delle persone con disabilità, non devono avere colore politico».