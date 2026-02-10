Reggio, a Palazzo Alvaro la presentazione di ‘La Giustizia non si divide’ di Liprino – FOTO

Sono le parole del sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace nel suo indirizzo di saluto alla presentazione del libro ‘La Giustizia non si divide’ di Alessandro Liprino.

Versace ha sottolineato la qualità dello sforzo letterario del magistrato, aggiungendo che “dalle pagine del volume, non è difficile notare la competenza e la puntualità nel merito, di un tema tanto importante, quanto di stringente attualità come quello della Giustizia, che, da qui a poche settimane, ci chiamerà alle urne, per una delle riforme costituzionali più importanti per l’assetto istituzionale del nostro Paese”.

“Una cosa che non mi stanco di ribadire però – ha chiosato il Sindaco facente funzioni – considerata l’importanza e la rilevanza costituzionale del Referendum, le date del 22 e 23 marzo non garantiscono quel lasso di tempo adeguato ad un dibattito approfondito e soprattutto capillare, per i tanti cittadini che, a prescindere da come la pensano, si trovano a dover scegliere su questioni molto tecniche e che avranno, per forza di cose, una ripercussione sul funzionamento e sul sistema dell’architettura giudiziaria italiana”.