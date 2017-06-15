Giusy Versace incanta il Manzoni di Milano – FOTO

Balli, musica e la storia della sua seconda vita: lo spettacolo diretto da Edoardo Sylos Labini emoziona il Manzoni e l'incasso va alla onlus Disabili No Limits

Erano attese forti emozioni e così è stato! Giusy Versace, da tutti conosciuta per i suoi successi sulle piste di atletica, per la conduzione della “Domenica Sportiva” e soprattutto per la vittoria a “Ballando con le Stelle”, ieri sera ha saputo incantare ed emozionare il pubblico di un teatro Manzoni già sold out da diversi giorni, interpretando se stessa nella sua seconda vita. Quella senza gambe, quella iniziata in quel tragico 22 agosto del 2005 ma che, come sottolinea nelle battute finali, l’ha resa una donna migliore. Un messaggio forte, epilogo di uno spettacolo di un’ora e 10 minuti, diretto dal regista e attore Edoardo Sylos Labini, che è stato un crescendo coinvolgente di emozioni e messaggi positivi.

Il racconto dell’incidente e i balli con Todaro

Come accade nell’omonimo libro da cui è tratto, il sipario si alza sugli ultimi minuti che precedono l’impatto contro il guard-rail sulla Salerno Reggio Calabria. La prosa, incalzante e piena d’angoscia, è alternata da un ballo molto intenso con Raimondo Todaro sulle note de La Cura di Franco Battiato, riarrangiata da Daniele Stefani e accolto da fragorosi applausi. Il pathos è molto forte e aumenta ancora di più nelle successive scene quando Giusy si risveglia in ospedale e vede il lenzuolo vuoto dal ginocchio in giù. Anche qui, le note di Bohemian Rhapsody dei Queen e un paso doble con Todaro fanno venire i brividi e calano il pubblico nel dolore di quei momenti.

Il registro cambia e diventa più leggero dal momento in cui inizia il percorso riabilitativo e Giusy entra in un nuova dimensione, conosce il popolo degli invalidi e assapora una nuova normalità. Giusy e Raimondo si esibiscono in un freestyle in carrozzina sulle note del brano scritto e composto da Stefani Non aver paura, concluso con l’ovazione del pubblico.

Dai primi passi al viaggio a Lourdes

Da lì lo spettacolo diventa un crescendo di pagine e passaggi ironici e pieni di positività. I primi passi, la prima volta al mare, l’incontro con il fidanzato Antonio (che entra in scena fischiettando), la prima corsa assieme al fratello Domenico, il tutto intervallato da un Jive sulla musica di Elvis Presley, fino ad arrivare ad un altro importante tassello di questa storia: Il viaggio a Lourdes. Un viaggio che rappresenta una svolta importantissima, ovvero il momento in cui Giusy elabora il dolore e lo trasforma in nuova forza. Il video della sua testimonianza di fronte ai fedeli è da pelle doca, un discorso che rappresenta il suo ‘manifesto’ di vita e di fede, seguito dalle vibranti note della canzone Hallelujah di Leonard Cohen, reinterpretata da Stefani.

Si apre poi il capitolo atletica leggera. Sul mega schermo scorrono i suoi successi, quelli che l’hanno resa una donna potente e libera. Un’altra sfida affrontata e vinta a testa alta, a dispetto di chi non credeva in lei, che ha particolarmente emozionato il pubblico il quale ha ripagato con un lunghissimo applauso.

L’ultimo ballo e la standing ovation

L’ultimo ballo è l’emblema della felicità. Con le protesi da corsa tempestate di Swarovsky, Giusy e Raimondo volano leggiadri in un quickstep che li ha resi invincibili anche a Ballando con le Stelle sulle note di Sing, Sing, Sing e il pubblico, in piedi, accompagna con un appaluso ogni passo.

Il finale, come nel libro, è uno straordinario elenco di cose belle e positive che Giusy ha imparato dall’incidente ad oggi, un elenco che racchiude il segreto del suo successo e il motivo del suo sorriso: Oggi sono una donna migliore, più ricca. Se avessi una bacchetta magica e un solo desiderio da esprimere, una cosa è certa … non tornerei mai indietro! e anche qui, standing ovation.

Penso di aver lanciato una nuova, coraggiosa attrice queste le parole di un entusiasta Sylos Labini accorso velocemente sul palco per abbracciare Giusy. Erano tanti anni che non vedevo una standing ovation durante uno spettacolo teatrale ha proseguito il regista – La lezione di vita restituita ieri sul palco del Teatro Manzoni è qualcosa che gli spettatori si porteranno nel cuore per sempre. E vedrete, abbiamo ancora un p’ di sorprese!

Dopo una lunga celebrazione, la Versace ha voluto ringraziare gli sponsor che hanno contribuito a realizzare questa serata e che permetteranno di devolvere l’intero incasso alla onlus Disabili No Limits. Tra questi, Andrea Bolla di Vivigas, Gian Paolo Accorsi di PMG Italia e Giuseppe Pannuti di Divani & Divani by Natuzzi. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al presidente del Tribunale di Sorveglianza Giovanna Di Rosa che ha accolto ed esaudito il desiderio di Giusy, atleta della sezione paralimpica delle Fiamme Azzurre, di invitare un gruppo di detenuti del carcere di San Vittore.

“Vedere un Manzoni così gremito e sentire tutti quegli applausi è stata una grandissima emozione – ha dichiarato la Versace – Sentivo l’energia che saliva dalla platea e, a mia volta, spero di aver trasmesso anch’io al pubblico forti sensazioni e messaggi positivi. D’altronde questo era lo scopo per cui ho scritto il libro e portato in scena questo spettacolo. Non mi aspettavo infine di vedere così tanta gente aspettarmi nel foyer per autografare le copie del libro. E’ stato tutto meraviglioso, come vivere in un sogno”.

Lunga la lista dei VIP presenti in sala. Da Giorgia Surina a Valeria Marini, Platinette, Jo Squillo, Simona Atzori, Luna Berlusconi, Vince Tempera, Alma Manera, Sarah Maestri, Federica Di Martino, Paola Lavini, Alessandra Moschillo, Mino Taveri e Roberta Ferrari.

Con la testa e con il cuore si va ovunque” non si ferma qui. A fine estate l’intenzione è quella di portare lo spettacolo a Norcia, in occasione dell’anniversario del terremoto. In autunno, invece, il teatro Golden di Roma ospiterà ben tre date: 17, 18 e 19 ottobre. Sono poi previste tappe nelle città di Bologna, Firenze e Venezia, le cui date saranno presto svelate.