Giusy e Santo Versace per Reggio Calabria a Capitale Italiana della Cultura 2027

C’era anche Giusy Versace ieri nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, per sostenere la candidatura della sua città natale, Reggio Calabria, a Capitale Italiana della Cultura 2027.

L’evento si è svolto nell’ambito delle audizioni pubbliche, che per due giorni hanno visto protagoniste le 10 città finaliste:

Alberobello

Aliano

Brindisi

Gallipoli

La Spezia

Pompei

Pordenone

Reggio Calabria

Sant’Andrea di Conza

Savona

Santo Versace: “Reggio è la culla della creatività”

Nel panel di autorità ed esponenti di spicco che hanno sostenuto la candidatura di Reggio Calabria, moderati dalla giornalista Annalisa Cuzzocrea, hanno partecipato, insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà, anche Giusy Versace e lo zio Santo Versace, fratello di Donatella e Gianni Versace.

“Sono qui perché sento fortemente questa candidatura”, ha dichiarato Santo Versace.

“Da Reggio Calabria è partita la creatività che ha inondato la seconda metà del secolo scorso, con una cultura totalmente reggina, perché sia Gianni che io che Donatella, siamo nati e cresciuti qui. Gianni ha vissuto i suoi primi 25 anni a Reggio, io i primi 32. La cultura reggina ha influenzato la moda mondiale, fino alla tragedia di Miami”. Leggi anche

Giusy Versace: “Reggio Calabria merita questo riconoscimento”

Con grande entusiasmo, Giusy Versace ha ribadito il suo orgoglio per la città e la sua convinzione che Reggio Calabria abbia tutte le carte in regola per ottenere il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027.

“L’orgoglio reggino e l’amore per la mia terra non mi hanno mai abbandonata e mi hanno portata ad essere qui oggi!”, ha dichiarato Giusy Versace.

“Reggio Calabria è ricca di cultura, culla della Magna Grecia, città piena di borghi medievali, di bellezza, arte e tradizioni che toccano tutti i sensi. Grazie allo chef Cogliandro, che ha offerto un assaggio di bergamotto ai presenti, abbiamo potuto far sentire il profumo della Calabria e valorizzare il nostro pregiato frutto. Sono felice di aver visto qui anche personaggi reggini illustri come il comico Gigi Miseferi e il pittore Natino Chirico“.