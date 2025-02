Audizione Reggio ‘Capitale della Cultura’, applausi per Biagio e Chiara: che fuoriclasse!

C’è un momento, durante l’audizione di ieri al Mic, che ci ha particolarmente colpito. Tra i testimonial che formavano la delegazione sentita in audizione, giunta nella capitale, per ‘Reggio Calabria candidata alla Cultura 2027‘, hanno sorpreso, più di tutti, Biagio e Chiara.

Dopo le parole autorevoli del sindaco Falcomatà, di Giusy e Santo Versace, dopo le parole del presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana e del direttore del MArRC dott. Sudano, dopo Roberto Vecchioni e la presentazione di ‘Sua Maestà Bergamotto’, entrano in scena, nel finale, due giovanissimi reggini. Un doppio intervento da fuoriclasse, che ha impreziosito e reso ancora più emozionante la performance reggina. Con messaggi da brividi e una prestazione impeccabile.

Parliamo di due giovani volti tutt’altro che emozionati, che con coraggio, determinazione ed entusiasmo hanno conquistato in poco tempo la platea.

E’ Biagio a prendere la parola per primo. Lo fa con decisione, sicurezza, garbo ed eleganza. Parla di Giovanni Pascoli, della meraviglia dello Stretto di Messina, del bacio tra onde di Calabria e Sicilia. Di poeti e dei sogni che i giovani possono ricercare nella propria terra. E senza alcun timore, guardando in faccia la giuria, con padronanza e abile maestria, prosegue il suo intervento tra maturità e spensieratezza.

Arriva poi il momento di Chiara che esalta, con altrettanta fermezza e capacità, la sua Reggio.

“A Reggio Calabria ci si sente come trascinati in una agorà fucina di idee, in un kantharos di cultura in cui si fondono e confondono sensazioni che collegano l’individuo a ciò che lo circonda. In questi luoghi è viva una partecipazione lieta e sentita, come si legge negli occhi dei ragazzi che popolano le vie della città. A Reggio Calabria, prende vita la gioia e la speranza di una generazione che fa risorgere in sé lo spirito di un nuovo cammino, saldamente guidato da Atena, che con la lancia rivolta verso i nemici saprà proteggerne e illuminarne il percorso”.