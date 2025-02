Reggio candidata a Capitale 2027, Giusy e Santo Versace: ‘La città lo merita. È arte, modo e cultura nel mondo’

Santo Versace ha espresso il suo pieno sostegno alla candidatura di Reggio Calabria come Capitale Italiana della Cultura 2027. Durante il suo intervento nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, in occasione delle audizioni pubbliche delle dieci città finaliste, l’imprenditore ha dichiarato:

«Sono qui perché sento fortemente questa candidatura di Reggio».

L’eredità culturale di Reggio Calabria nella moda internazionale

L’imprenditore ha sottolineato come Reggio Calabria sia stata un punto di partenza per una creatività che ha segnato profondamente la moda internazionale nel secondo Novecento.

«Da Reggio Calabria è partita la creatività che ha inondato la seconda metà del secolo scorso, con una cultura totalmente reggina, perché sia Gianni che io che Donatella siamo nati e cresciuti a Reggio Calabria. Gianni ci ha passato i primi 25 anni, io i primi 32. La formazione totale, la cultura reggina è diventata per una certa epoca, per tutta l’epoca che comprende la vita di Gianni, fino alla tragedia di Miami, la massima espressione culturale della moda nel mondo».

Leggi anche

Giusy Versace: “Reggio è cultura, arte e accoglienza”

Alla presentazione era presente anche Giusy Versace, che ha ribadito con entusiasmo il valore culturale e storico della città, esortando a sostenerne la candidatura.

«Siamo borghi medievali, siamo cultura, siamo arte, siamo pittura! Io credo fortemente, da inguaribile ottimista, che ce la possiamo fare. Invito tutti a visitare Reggio Calabria. Questa è una grande opportunità non solo per i reggini, ma anche per chi la visiterà, perché potrà assaporare e vivere le sue bellezze e godere della straordinaria, unica e inconfondibile accoglienza che i reggini sanno offrire».

Leggi anche

Reggio Calabria verso il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027

La candidatura di Reggio Calabria rappresenta una grande occasione per valorizzare la storia, le tradizioni e il patrimonio artistico della città, che nel corso dei secoli ha saputo distinguersi per la sua identità culturale unica e per la sua capacità di ispirare creatività e innovazione.

Il sostegno di personalità di spicco come Santo e Giusy Versace rafforza il valore della proposta e conferma il profondo legame tra la città e la cultura a livello nazionale e internazionale.