Reggio sogna il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027: un ponte tra storia e futuro

Reggio Calabria ha ufficialmente presentato la sua candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027 con un’audizione tenutasi questa mattina al Ministero della Cultura a Roma. La delegazione reggina, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ha esposto la visione di una città che punta a valorizzare il proprio patrimonio storico e culturale per diventare un riferimento nel Mediterraneo.

Leggi anche

Un’identità mediterranea che unisce i popoli

Tra le voci più autorevoli intervenute nel corso dell’audizione, Andrea Riccardi, presidente onorario del Comitato dei Promotori della candidatura, ha espresso con forza le ragioni per cui Reggio Calabria merita questo titolo:

“Le mie ragioni per sostenere Reggio Calabria come Capitale della Cultura non sono da reggino o calabrese, ma da chi per anni ha vissuto le problematiche del Mediterraneo. Reggio porta dentro di sé stratificazioni culturali, umane e storiche, frutto dell’incontro di tanti popoli.

La città ha una naturale vocazione all’accoglienza: il suo lungomare, vero e proprio abbraccio verso il Mediterraneo, ne è la testimonianza. Investire nella cultura significa investire nel vivere insieme, nell’incontro tra popoli e civiltà. Reggio ha tutti i titoli per essere un ponte tra culture diverse”. Leggi anche

Un grande investimento per la cultura

L’audizione ha rappresentato anche l’occasione per illustrare il processo di trasformazione che Reggio Calabria sta attraversando, come evidenziato dall’intervento di Luisa Nipote, dirigente del Comune:

“L’obiettivo principale è fare di Reggio un vero e proprio parco culturale al centro del Mediterraneo. Già da tempo lavoriamo in questa direzione e il triennio 2025-2027 sarà il culmine di questo percorso. Il Comune ha già investito 250 milioni di euro in interventi dedicati alla cultura. Pensiamo, ad esempio, al Museo del Mare, già inserito tra i grandi attrattori italiani, ma anche a numerosi altri progetti che daranno un nuovo volto alla città”.

Un piano ambizioso che punta a restituire a Reggio Calabria il ruolo di protagonista culturale non solo a livello nazionale, ma anche internazionale.

Il 2027 come grande appuntamento

La candidatura di Reggio Calabria a Capitale Italiana della Cultura 2027 non è solo un riconoscimento, ma un’opportunità di crescita e di riscatto per l’intero territorio. La cultura diventa il motore di sviluppo economico e sociale, un mezzo per rilanciare l’immagine della città e attrarre nuovi flussi turistici.

L’attesa ora è alta, mentre la città continua a lavorare per dimostrare di essere all’altezza di questa grande sfida. Il sogno di vedere Reggio Calabria Capitale della Cultura 2027 potrebbe presto diventare realtà.