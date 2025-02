Capitale Cultura 2027, Reggio si presenta. Falcomatà: ‘Pronti ad una rivoluzione gentile’ – VIDEO

E’ il momento di Reggio Calabria. La nostra città si presenta a Roma per promuovere il ‘capitale’ artistico, storico e umano in vista di ‘Reggio Capitale della cultura 2027’.

Il primo cittadino di Reggio Calabria, di fronte alla giuria, spiega il lavoro fatto dall’amministrazione e da tutte le associazioni e realtà del territorio che ha portato alla stesura del dossier.

Falcomatà presenta lo chef Filippo Cogliandro, simbolo di lotta alla ‘ndrangheta, di libertà, di coraggio.

Falcomatà invita poi la giuria a toccare il bergamotto.

“Questo che vedete è il bergamotto di Reggio Calabria , un frutto dai poteri magici. Vi consiglio di toccarlo, di tastarne la sua consistenza ruvida e nodosa, di graffiarlo. E’ rappresentativo della storia di Reggio Calabria e del suo popolo, fatta di luci e ombre, fatta di chiaroscuri e tante asperità ma il nostro è un popolo fiero e orgoglioso che è caduto tante volte nel corso della sua storia ma che tante volte ha avuto la forza di rialzarsi. Lasciatevi inebriare dalla sua fragranza che silenziosamente si è fatta strada nei secoli conquistando il mondo. Qualcuno in passato ha provato a sintetizzare chimicamente la sua essenza dovendosi però poi arrendere al potere della natura della nostra amata terra”.

Viene proiettato, dopo l’esaltazione del bergamotto, un video spot di Reggio Calabria, in cui si mostra una città viva, piena di arte, storia, ambiente, sport, tradizioni dal titolo “Reggio Calabria le radici del futuro. Cuore del Mediterraneo“.

“Siamo una delle città più antiche al mondo e crocevia di popoli, usi, costumi, tradizioni e religioni diverse tra loro che hanno dimostrato di poter coesistere. Siamo il frutto di questa contaminazione culturale. Reggio Calabria è una città in cui la differenza è fonte di ricchezza e in cui nessuno è escluso mai. In un momento storico difficile dove si acuiscono i conflitti e dove si alzano i muri, rilanciamo la necessità del dialogo e della cooperazione tra i popoli. Siamo pronti ad assumere questa responsabilità e vorremmo farlo attraverso una rivoluzione gentile combattuta con le uniche armi a nostra disposizione, ovvero quelle della cultura”.